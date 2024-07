Ces 3 Samsung Galaxy sont obsolètes, ils ne recevront plus de mises à jour

Samsung a mis fin au support de trois modèles de smartphones. Les Galaxy A51 5G, A41 et M01 ne recevront désormais plus de mises à jour incluant des correctifs de sécurité. Il faudra donc opter pour un autre modèle pour éviter de vous exposer.

© Samsung

Si le support du Galaxy S24 s’étale sur sept ans, c’est loin d’être le cas des smartphones plus anciens de Samsung. Ces derniers deviennent plus rapidement obsolètes, le constructeur les privant des mises à jour de sécurité. Il sera évidemment toujours possible de les utiliser mais votre téléphone sera bien plus perméable aux menaces. Sans correctifs, les vulnérabilités ne seront plus corrigées, ce qui vous exposera à des attaques.

Le support s’arrête sur les Samsung Galaxy A51 5G, A41 et M01

Dès lors, il devient souhaitable d’opter pour un nouveau smartphone afin d’éviter une grosse déconvenue. Fin juin 2024, Samsung a officiellement interrompu le déploiement des mises à jour logicielles pour ces trois modèles de smartphones lancés en 2020 :

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy M01

Ces téléphones ont donc bénéficié d’un support de quatre ans. Si vous les utilisez pour réaliser des activités sensibles (comme des opérations bancaires), il est fortement conseillé de passer à un appareil plus récent. Vous trouverez probablement votre bonheur dans notre guide d’achat des meilleurs Galaxy disponibles actuellement sur le marché.

Outre les risques de cyberattaques, l’absence de mises à jour peut dégrader les performances de votre smartphone au fil du temps. Ce dernier risque de subir des ralentissements et de voir sa réactivité chuter lourdement. La fermeture du tuyau des mises à jour vous empêchera en outre d’accéder aux nouvelles fonctionnalités. Des problèmes de compatibilité avec les applications risquent aussi de survenir, chemin faisant.

Fin 2023, Samsung avait mis fin au support des modèles suivants : Galaxy Z Fold, Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A50s, Galaxy A70s. D’autres téléphones sont devenus inéligibles aux mises à jour par la suite à l’instar du Galaxy A51.