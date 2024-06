Nintendo travaillerait déjà sur Splatoon 4, trois smartphones Samsung bientôt obsolètes, c’est le récap’ de la semaine

Cette semaine, la leakeuse Midori dévoile que Nintendo plancherait déjà sur Splatoon 4 et de nouvelles fuites laissent entendre que l’iPhone 16 Pro Max aura les bordures les plus fines au monde. Alors que la deuxième saison de Fallout semble très prometteuse, Samsung acte la fin du support logiciel pour les Galaxy A51 5G, A41 et M01. Mauvaise nouvelle pour Disney+, la série The Acolyte est largement boudée par le public.

Nintendo pourrait sortir Splatoon 4 en même temps que sa Switch 2

C’est en tout cas l’information partagée par la célèbre leakeuse Midori. En effet, selon l’informatrice, Nintendo plancherait déjà sur un quatrième volet de la série Splatoon, seulement deux ans après le lancement de Splatoon 3. Si l’on ne connait rien de l’avancement du projet, il se pourrait que le jeu sorte en même temps que la future Switch 2, en mars 2025.

Des bordures plus fines que jamais pour l’iPhone 16 Pro

Alors que la sortie de l’iPhone 16 approche à grands pas, les fuites continuent d’enflammer la toile. Cette semaine, on en apprend un peu plus sur les modèles haut de gamme. En effet, le leaker Weibo Setsuna Digital affirme que les bords des 16 Pro et 16 Pro Max ne dépasseront pas les 1,2mm. Si cette rumeur dit vrai, Apple battrait un record avec les bordures les plus fines du monde, et ce grâce à la technologie Border Reduction Structure.

Trois smartphones Samsung doivent dire Adieu aux mises à jour

Mauvaise nouvelle pour les propriétaires de Galaxy A51 5G, A41 et M01, vos smartphones seront bientôt vulnérables aux attaques informatiques. En effet, la firme a décidé de ne plus proposer de mises à jour pour ces trois modèles à partir de ce mois-ci. Sans support logiciel, ces Galaxy seront privés de patches de sécurité et deviendront obsolètes. Si vous ne voulez pas changer de smartphone, nous vous encourageons vivement à installer un antivirus et à éviter les sites web suspects.

Les showrunners teasent la saison 2 de Fallout

Après le succès de la première saison de Fallout, les fans attendent avec impatience la suite de l’adaptation du jeu vidéo. Amazon a rapidement confirmé une saison 2 et cette semaine les showrunners ont profité d’une interview accordée au magazine The Hollywood Reporter pour partager leur enthousiasme. Graham Wagner et Geneva Robertson-Dworet ont promis de belles surprises et font tout pour que la saison 2 sorte au plus vite.

La série The Acolyte fait un flop sur Disney+

Si les critiques professionnelles ne tarissaient pas d’éloges pour la nouvelle série Star Wars, le succès n’est pas au rendez-vous côté public. En effet, The Acolyte divise et enregistre le plus mauvais score d’audience de l’histoire de la franchise. Les mauvais avis se multiplient, critiquant le jeu des acteurs, l’intrigue, ou encore la bande originale. Reste à savoir si les prochains épisodes de la production Star Wars au plus gros budget plairont davantage aux téléspectateurs.

Notre test de la semaine

Huawei Matebook X Pro 2024 : un ultrabook presque parfait

Huawei propose ici un ultrabook hyper compact très performant, qui saura vous séduire grâce à son excellente autonomie, la qualité de ses haut-parleurs, sa recharge rapide ou encore son bel écran tactile. La dalle OLED 120 Hz est encore un peu brillante mais on apprécie qu’elle soit si lumineuse. Le double système biométrique et le verrouillage physique de la Webcam sont deux autres points positifs du Matebook X Pro 2024. On regrette que la connectique soit si limitée.

