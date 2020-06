36 races extraterrestres intelligentes dans la Voie Lactée ?

Crédits : NASA

Toutes les recherches de vie extraterrestre se sont pour l’instant révélées infructueuses. Ce n’est pas pour autant que la Terre est la seule planète habitée de la galaxie. En calculant statistiquement les probabilités, il se pourrait que notre planète bleue soit l’une des 36 habitées dans la Voie Lactée.

Nos plus proches voisins seraient à 17 000 années-lumière

Ce n’est pas faute de la chercher, mais la vie extraterrestre demeure jusqu’à maintenant introuvable. Il ne fait pourtant aucun doute pour les astronomes que d’autres formes de vie que celles qui existent sur Terre soient présentes dans l’univers. La NASA consacre des satellites comme TESS à la recherche d’exoplanètes qui en trouvent qu’elles n’ont plus le temps d’être nommées. SETI analyse les signaux radio sans succès depuis des décennies. La question d’une vie extraterrestre reste du domaine de la supputation.

Si le calcul de probabilité que la vie existe ailleurs n’est pas une nouveauté, la difficulté réside dans la mise en équation de la notion même de vie. L’autre écueil est la détermination de la probabilité qu’une intelligence apparaisse. Les chercheurs de l’université de Nottingham ont créé un modèle mathématique qui a donné un résultat surprenant. Ils sont partis du principe qu’il a fallu 4,5 à 5 milliards d’années à la vie communicante pour apparaître sur Terre. Ils ont ensuite filtré les planètes pour ne conserver que celles qui sont dans la zone habitable de leur étoile et appliqué d’autres critères comme la présence de métal.

Ils ont ainsi découvert que la Voie Lactée hébergerait 36 planètes habitées par des civilisations intelligentes. Si le chiffre peut paraître important, il faut le mettre en perspective. Notre galaxie faire environ 200 000 années-lumière de diamètre et héberge possiblement 400 milliards d’étoiles et un nombre de planètes probablement bien supérieur encore. En rapprochant ces chiffres, on peut en déduire que ces 36 planètes habitées sont espacées en moyenne de 17 000 années-lumière, ce qui rend toute communication visite et même tout dialogue impossible.

Source : BGR