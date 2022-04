5 astuces pour préserver la batterie de vos AirPods

Les AirPods Pro d’Apple – Crédit : David Levêque / Unsplash



Vous adorez utiliser vos AirPods pour écouter de la musique, visionner un bon film ou passer vos appels en gardant les mains libres. Mais à force de les mobiliser, leur batterie finira inexorablement par se dégrader. Chute du volume, temps d’écoute ou de conversation réduits, impossibilité de les allumer… Certains signes ne trompent pas.

Selon Tektronix , les batteries lithium-ion ont généralement une durée de vie de deux à trois ans. En moyenne, cela correspond environ à 400 cycles de charge. Mais pour retarder au maximum un éventuel remplacement de la batterie – qui vous coûtera entre 55 et 85 euros selon le modèle des AirPods (tarifs chez Apple) – il existe plusieurs astuces. En voici cinq !

AirPods : utilisez uniquement les câbles de recharge Apple

Il est parfois tentant d’opter pour des câbles bon marché d’un constructeur tiers pour insuffler de l’énergie à votre boîtier de charge. À terme, la recharge risque toutefois de perdre en efficacité, ce qui impactera l’autonomie de vos AirPods. De leur côté, les câbles Apple officiels sont soumis à des tests de qualité rigoureux et garantissent une charge optimale.

AirPods : ne les laissez pas trop longtemps déchargés

Par nature, les batteries lithium-ion ont besoin d’être rechargées régulièrement. Lorsqu’elles sont privées d’énergie pendant trop longtemps, leur puissance risque ainsi de chuter. Par conséquent, assurez-vous de ranger vos AirPods dans le boîtier de charge lorsque vous ne les utilisez pas. En outre, faites en sorte que ce dernier ne tombe jamais en rade d’énergie pendant une trop longue période.

AirPods : baissez le volume

Pousser la jauge du volume à 50 % est largement suffisant pour obtenir une expérience satisfaisante avec vos AirPods. Du moins pour le commun des mortels. Il est d’ailleurs recommandé de ne pas dépasser ce seuil afin de préserver la batterie (et vos oreilles par la même occasion). Pour information, il est toutefois possible de pousser le volume des AirPods encore plus fort mais cela risque de nuire à la batterie et à votre audition.

AirPods : utilisez les un par un

Pour maximiser la durée de vie de la batterie de vos écouteurs, il est conseillé d’utiliser un AirPod à la fois quand la situation le permet. Vous n’avez évidemment pas besoin de mobiliser constamment vos deux oreilles.

AirPods : évitez les températures extrêmes

Les températures extrêmes sont susceptibles d’affecter les performances de la batterie à long terme. Ainsi, évitez de laisser vos AirPods dans votre voiture lors d’une journée de soleil brûlant. Et si vous faites une balade par grand froid, il peut être judicieux de ranger vos écouteurs au chaud.

