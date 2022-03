AirPods : comment rendre leur son encore plus fort ?

Il existe aujourd’hui un certain nombre de modèles d’AirPods, allant de la Gen 1 à 3 aux AirPods Pro, en passant par le casque de studio, les AirPods Max. Les AirPods sont les écouteurs les plus vendus au monde, réputés pour la qualité de leur ANC (annulation active du bruit), l’audio spatial et leur connectivité facile avec les appareils Apple.

Mais si vous ne le saviez pas encore, sachez qu’il existe des moyens d’améliorer l’expérience globale de vos AirPods. Il est notamment possible d’augmenter le volume et rendre leur son plus fort.

Comment augmenter le son de vos AirPods au-delà de leur maximum ?

La qualité audio des AirPods est, dans l’ensemble, bien équilibrée. Mais si l’expérience d’écoute est agréable, le volume semble parfois inférieur à celui des autres écouteurs sans fil disponibles sur le marché.

Le moyen le plus simple pour améliorer la qualité audio des AirPods consiste à utiliser un préréglage d’égaliseur. À ce titre, il existe plusieurs préréglages musicaux différents, disponibles dans les paramètres d’iOS, accessibles depuis Réglages > Musique > Égaliseur.

Le préréglage Nuit est le plus efficace pour augmenter le volume des AirPods. Il augmente le volume de sortie via les haut-parleurs de l’iPhone (ou de n’importe quel AirPods). Par conséquent, cela vaut la peine d’essayer si vous trouvez que le volume est trop faible.

Alternativement, sachez qu’Apple a ajouté des fonctionnalités pour ajuster les niveaux de fréquences spécifiques avec l’adaptation des écouteurs dans iOS 14 ou version ultérieure. Cette option peut être activée en accédant à Réglages > Sons et vibrations > Sécurité des écouteurs. Ici, activez l’option Diminuer les sons forts. Vous pourrez ainsi régler le niveau de décibels qui sort de vos écouteurs, à votre convenance. Vous pouvez par exemple le régler sur 100 décibels.

Si ces étapes ne parviennent pas à rendre vos écouteurs plus forts, essayez de nettoyer le maillage des AirPods avec un coton-tige sec. Assurez-vous également que les deux oreilles sont sur le même volume (dans les paramètres d’accessibilité).