À cause d’un salaire trop bas, ces acteurs ont abandonné un rôle en cours de route

Un salaire trop bas peut peser dans la balance. La preuve avec ces acteurs qui, malgré un rôle en cours de route, ont décidé de quitter une franchise cinématographique à cause d’un maigre cachet proposé.

Les acteurs ont parfois des demandes salariales pour des raisons précises. Sauf que les négociations n’aboutissent pas forcément, même lorsque le rôle a déjà été endossé. La preuve avec Terrence Howard qui a laissé sa place de War Machine après Iron Man ou encore Will Smith et les 50 millions demandés pour revenir dans Independence Day.

Place à ces acteurs qui, malgré un succès commercial, ont abandonné un rôle en cours de route à cause d’un salaire trop bas !

Terrence Howard après Iron Man

Pour les amateurs du MCU, Don Cheadle incarne Rhodey aka War Machine. Mais dans le premier film, Terrence Howard occupe ce rôle. Sauf que l’acteur n’a pas accepté que son salaire soit moindre pour les suites en comparaison avec Robert Downey Jr. qui incarne pourtant Iron Man dans le film éponyme. Si le salaire de la star a grimpé en flèche, ce n’a pas été le cas de Terrence Howard, d’où son départ.

C’est après une seule apparition que l’homme laisse son rôle à Don Cheadle. Pour le meilleur si l’on en croit les fans qui semblent bien plus convaincus par l’interprétation de la future star d’Armor Wars sur Disney+.

Bruce Willis pour The Expendables 3

Bruce Willis, qui n’a finalement pas prêté son visage en deep fake, s’est vu proposer 3 millions de dollars pour jouer dans The Expendables 3. Soit 4 jours de boulot. Après un caméo dans le premier épisode, son rôle de M. Church se renforce lors du second film. Face à la somme demandée, Sylvester Stallone a tout simplement décidé de rentrer dans le lard de Bruce Willis.

L’interprète de Rocky a déclaré sur Twitter : « Cupide et paresseux… Un mélange parfait pour une carrière ratée ». Aïe ! Espérons que depuis l’annonce de son aphasie, la star de Die Hard s’est rabiboché avec celle de Rambo.

Hugo Weaving après Captain America : First Avenger

Décidément, le MCU aime changer ses acteurs en cours de route. Hugo Weaving, éternel Agent Smith de Matrix, incarne Crâne rouge dans Captain America : First Avenger. Mais l’acteur a raccroché en dévoilant lors d’une interview avec Time Out que sa rémunération se montrait moins avantageuse pour les autres productions à venir.

Un autre acteur reprend le rôle de Crâne rouge dans Avengers : Infinity War et il se murmure que Captain America 4 va le mettre en scène comme grand méchant. Mais difficile de ne pas regretter l’absence de Hugo Weaving en tant qu’antagoniste de Cap.

Neve Campbell pour Scream 6

Scream 6 va signer le retour d’un personnage majeur du 4ème épisode. Mais Neve Campbell, éternel Sidney Prescott, ne reprend pas son rôle dans cet opus. Face à l’incapacité du studio à reconnaître l’importance de l’héroïne, l’actrice a tout simplement décidé de s’en aller. Neve Campbell tourne tout simplement le dos à Scream 6 à cause d’un chèque bien trop petit selon Deadline.

Il faut dire que sa décision se comprend. Scream 5 s’avère une déception avec une Sidney Prescott peu mise en avant. Pourtant, son personnage justifie l’existence de Ghostface, toute l’intrigue tourne autour de son existence !

Will Smith après Independance Day

En 1996, Will Smith cartonne au cinéma en tant que Steven Hiller dans Independence Day. Vous vous en doutez, Roland Emmerich se montrait plutôt chaud à l’idée d’un retour dans la suite du film sorti en 2016 avec Liam Hemsworth en tant que personnage principal !

Pourquoi Will Smith n’a pas pu revenir ? L’acteur demandait la coquette somme de… 50 millions de dollars, rien que ça. Le personnage se retrouve donc tué avant les événements du second film. Quant à Roland Emmerich, le réalisateur déclare que Will Smith est « trop cher ».

