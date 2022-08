Scream 6 : Hayden Panetierre dévoile son grand retour dans la franchise

Scream 6, c’est parti. Pour ce nouvel épisode de la franchise culte, les équipes créatives sont bien décidées à se retrousser les manches pour offrir un opus à la hauteur de l’attente populaire. Si Neve Campbell ne sera plus de la partie, certains visages s’apprêtent à faire leur grand retour. C’est le cas de la comédienne Hayden Panetierre, alias Kirby. Après une absence de 10 ans, la belle blonde revient, ayant échappé à la mort. Afin de fêter l’événement, l’actrice vient de partager une photo exclusive des préparatifs du tournage.

Kirby n’a pas pris une ride et semble prête à en découdre une bonne fois pour toutes. La photo commence déjà à faire grand bruit sur la toile et promet un « come-back » magistral !

Scream 6 fête le grand retour de Kirby

Le tournage vient tout juste de démarrer. Pour l’heure, la sortie officielle est prévue en Mars 2023, si aucune complication ne vient jouer les troubles-fêtes. Dans sa loge, Panetierre semble heureuse de son retour. Le look du personnage a bien évolué. Kirby a mis de côté sa coupe courte pour un look plus naturel et féminin. Ce changement pourrait donc augurer aussi une nouvelle dynamique autour du personnage.

Le retour de la comédienne semble en tout cas déchaîner les foules. La photo a obtenu un nombre de likes et de commentaires vertigineux, surpassant les récentes publications de Courtney Cox ou Neve Campbell. Les fans espèrent que Kirby restera longtemps dans la franchise et ne sera pas la première victime de Ghostface. Pour le moment, les contours de la nouvelle intrigue restent secrets et il est difficile de juger si ce retour sera pérennisé ou non.

Les premières indiscrétions sur Scream 6 ne devrait pas tarder à envahir les réseaux sociaux. Nous devrions donc savoir ce qu’il est arrivé à Kirby durant ses 10 années d’absence, loin des massacres perpétués par le(s) tueur(s) au masque.

