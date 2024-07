Cet emploi propose de regarder des films, séries et matchs piratés à la maison pour un joli salaire

Dans le cadre du Piracy Shield mis en place par l’Italie, cette offre d’emploi propose de regarder des films, séries et matchs depuis des réseaux streaming pirates pour ensuite les bloquer. Ce job en télétravail est payé 24 000 euros/an.

© Envato

Dans le cadre du Piracy Shield en Italie, cette offre d’emploi demande de regarder des flux pirates depuis chez vous

L’employé doit bloquer les réseaux streaming pirates qui diffusent des films, séries et matchs protégés

Le salaire de cet emploi est de 24 000 euros/an

Vous aimez regarder des films et autres séries et êtes toujours au rendez-vous pour découvrir les nouveautés chez Netflix ou encore Prime Video ? Ce travail est fait pour vous ! Dans le cadre du Piracy Shield lancé en Italie, une offre d’emploi vous demande à visionner des programmes pirates contre rémunération.

À lire > Ce film Netflix a été le plus piraté de la semaine

Traquer le contenu pirate pour 24 000 euros/an

© Torrent Freak

L’offre, disponible sur divers sites dont LinkedIn, a été publiée par Deckx qui n’est autre qu’une société qui opère pour des entreprises dans le but de les mettre en lien avec des développeurs. Il y a donc fort à parier qu’elle collabore avec SP Tech, la structure à laquelle on doit le Piracy Shield de l’Italie.

La tâche est simple : la personne recrutée doit surveiller les réseaux streaming pirates, notamment les matchs du week-end (au moins 3/4 des week-ends, une heure par jour) pour ensuite les bloquer avec le Piracy Shield. Il s’agit de visionner, en continu, des films, séries et rencontres sportives pirates pour enrayer ces flux.

L’emploi demande donc de regarder des heures et des heures de contenu pour traquer le contenu pirate. Quant à la rémunération, elle est de 24 000 euros par an. L’autre bonne nouvelle, c’est que ce job se fait depuis chez soi, en télétravail. La durée du contrat se situe entre 10 et 11 mois mais pas de statut salarié ou auto-entrepreneur.

Quant aux compétences requises, cet emploi ne demande pas de diplômes, encore moins en informatique. L’offre exige toutefois de parler Anglais, des bases en termes de logiciels de traitement de texte ou des connaissances basiques comme l’adresse IP. Pour postuler, c’est à cette adresse mais dépêchez-vous, l’offre risque de rapidement être pourvue.