À ce prix là, le Samsung Galaxy S24 Ultra ne va pas rester longtemps en stock

Sorti en début d’année, le Samsung Galaxy S24 Ultra est actuellement affiché à son prix le plus bas. Si vous cherchez un smartphone haut de gamme, c’est le moment parfait pour faire une bonne affaire sur AliExpress. À 1039,53 € au lieu de 1 589 € dans sa version de 512 Go. C’est une aubaine à ne pas manquer !

Le marché des smartphones est particulièrement concurrentiel. Pour se démarquer, les constructeurs sortent des modèles haut de gamme avec des caractéristiques de plus en plus poussées. Mais ces technologies ont un prix qui peuvent freiner de nombreux utilisateurs. Heureusement, lorsqu’il y a des promotions, ces flagships passent à prix plus abordables. C’est par exemple le cas du Galaxy S24 Ultra, le smartphone premium de Samsung.

Habituellement en vente à 1589 €, vous pouvez l’obtenir à seulement 1039,53 € sur AliExpress pour le modèle avec 512 Go de stockage. En effet, il affiché en promotion à 1041,53€ mais, avec le coupon vendeur, vous obtenez une réduction supplémentaire de 2 €. De plus, la livraison est gratuite !

L’excellent Samsung Galaxy S24 Ultra est à prix mini sur AliExpress

Conçu avec un cadre en titane qui le rend à la fois solide et léger, le Samsung Galaxy S24 Ultra est un petit bijou technologique. Il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, particulièrement puissant et efficace en matière de gestion d’énergie.

Son écran AMOLED de 6,8 pouces profite d’une résolution QHD+, soit 3120 x 1440 pixels, et d’un taux de rafraichissement pouvant atteindre les 120 Hz. Mais ça n’est pas tout ! Pour la partie photo, Samsung a mis les petits plats dans les grands en dotant son smartphone des meilleurs capteurs du marché. En plus de la caméra selfie de 12 mégapixels, on retrouve ainsi un capteur principal grand-angle 200 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle 12 mégapixels, d’un téléobjectif 10 mégapixels et d’un zoom optique 5X de 50 mégapixels.

Enfin, la batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 45W vous offre une excellente autonomie qui vous permet de tenir la journée sans problème.