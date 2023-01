Acer annonce le Swift Go, son nouvel ultraportable doté d’un écran OLED et d’une Webcam 1440p

La gamme d’ultrabook Acer Swift s’enrichit de quatre nouveaux modèles, dont deux Swift Go, dotés d’un écran OLED et d’une Webcam 1440p !

Le CES de Las Vegas est l’occasion pour Acer de présenter plusieurs nouveaux ultrabooks de sa gamme Swift, qui regroupe rappelons le des PC portables particulièrement fins et légers.

A partir du mois d’avril, on devrait donc voir arriver dans les boutiques une nouvelle version de l’Acer Swift X (le Swift X 14), une version revisitée de l’Acer Swift 5, appelée Acer Swift 14, mais aussi les deux premiers représentants d’une nouvelle famille d’ordinateurs, les Swift Go.

Acer Swift Go – Crédit : Acer

Swift Go

Le nouvel ultrabook d’Acer est proposé aux formats 14 et 16 pouces. Sa principale originalité réside dans l’utilisation d’un écran OLED. Ainsi, le Swift Go 16 embarque un écran OLED de 16 pouces, qui affiche des images en 3,2 K au format 16:10 (soit 3200 x 2000 pixels). De plus, il a l’avantage de supporter une fréquence de rafraichissement élevée, de 120 Hz, et d’offrir une luminosité maximale de 500 nits.

Le Swift Go 14, quant à lui, intègre un écran OLED 14 pouces, au format 16:10, avec une définition 2,8 K (soit 2880 x 1800 pixels) et une fréquence de rafraichissement de 90 Hz (toujours 500 nits maximum).

Bien sur, ces Swift Go font appel aux processeurs Intel Core H de 13ème génération. Leur poids est de 1,3 kg (Swift Go 14) et de 1,6 kg (Swift Go 16). Leur connectique comprend des ports USB C compatibles Thunderbolt 4, une sortie vidéo HDMI 2.1 et une lecteur de cartes mémoire microSD. Enfin, les Swift Go se distinguent également par leur Webcam 1440p, donc en mesure de capturer des images encore plus précises que celles des Webcam Full HD ou 1080p que l’on a vu arriver en masse sur les PC portables en 2022.

Les Swift Go d’Acer seront proposés à partir de 999 € (14 pouces) et 1099 € (16 pouces).

Swift X 14

Tout d’abord, rappelons que le Swift X est un ultrabook de la famille Swift qui offre des hautes performances, grâce à une puce graphique dédiée. S’il était proposé en deux formats, 14 pouces avec un processeur AMD et 16 pouces avec une puce Intel, on ne trouve plus aujourd’hui que le modèle 14 pouces. Aujourd’hui, le constructeur en propose donc une nouvelle version, qui se différencie du précédent Swift X sur plusieurs points :

processeur Intel Core série H de 13ème génération et non plus AMD.

écran OLED avec définition 2,8K (2880 x 1800 pixels au format 16:10), avec une fréquence de rafraichissement maximale de 120 Hz et une luminosité maximale annoncée de 500 nits.

la puce graphique Nvidia GeForce RTX 3050 ou RTX 3050 Ti est remplacé par le nouveau modèle de la série RTX 40, la GeForce RTX 4050 en l’occurrence.

Acer Swift X 14 – Crédit : Acer

Le Swift X 14 est également équipé d’une Webcam Full HD et de deux ports USB C, d’une sortie vidéo HDMI 2.1 et d’un lecteur de cartes mémoire microSD.

Il devrait être commercialisé à partir de 1499 €.

Swift 14

Le Swift 14 est une nouvelle référence qui est en fait une évolution du Swift 5. A ce titre, la configuration est équipée des dernières puces Intel de 13ème génération. Le boîtier est très léger (1,2 kg) et embarque un écran tactile, disponible en deux versions : Full HD (1920 x 1200 pixels) et QHD (2560 x 1600 pixels).

Le reste de l’équipement du Swift 14 comprend une Webcam 1440p, un lecteur d’empreintes digitales, un connecteur HDMI 2.1 et deux ports USB C compatibles Thunderbolt 4.

Le Swift 14 sera vendu à partir de 1699 €.