Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2020 par marque

Comment choisir son ordinateur portable ? Ecran, châssis, autonomie, etc.

Mise à jour – Plusieurs nouveaux ordinateurs portables intègrent notre dossier : Acer ConceptD, Asus Zenbook UX434 et Zenbook Pro Duo, MacBook Air 2019.

Le PC portable n’est pas mort ! Les tablettes n’ont pas réussi à faire oublier les ordinateurs portables, bien au contraire. Ces derniers se sont diversifiés : ils sont devenus hybrides, tactiles avec un écran détachable ou réversible. D’autre part, avec l’arrivée des ultraportables, des PC gamers ou autres chromebooks il est parfois difficile de faire son choix.

Pour vous simplifier la donne, nous avons pris le parti d’évaluer les gammes proposées à ce jour par les constructeurs et de comparer les meilleurs modèles d’ordinateurs portables.

Comment nous avons noté

Nous avons compilé tous les tests et comparatifs effectués par nos soins ou par d’autres sites spécialisés et avons déterminé les caractéristiques communes à chaque configuration de la gamme : type et qualité du châssis, équipements spécifiques, composants, poids, etc. La synthèse de ces données nous a permis d’attribuer une note globale pour chaque gamme. Si cette dernière est supérieure ou égale à 7/10, nous avons sélectionné une configuration, qui nous semble bien équilibrée et offre un bon rapport performances/prix.

Ordinateur portable classique ou hybride ?

Nouveauté développée ces dernières années : le PC hybride. Il se divise en deux catégories et touche toutes les gammes. Tactile dans tous les cas, il peut soit offrir une dalle détachable, soit disposer d’une charnière capable de tourner à 360° et donc de se transformer également en tablette. De bonnes solutions pour qui cherche ces deux appareils en un seul. Si un usage en mode tablette ne vous intéresse pas, évitez les modèles hybrides qui à coût identique auront une configuration moins puissante.

Quelle taille d’écran ?

Les netbooks ayant fait leur temps, on en a fini avec les PC portables de 7 pouces. Le gros des ventes concerne toujours les 15,6 pouces, soit une diagonale confortable, mais imposante.

Si l’ordinateur est amené à être souvent déplacé, un modèle de 13,3” voire même de 11,6” est à privilégier. Plus petits, ils sont aussi plus légers.

A contrario, si l’ordinateur désiré est destiné à remplacer un PC de bureau, un modèle de grande taille peut être envisagé. On trouve alors du 17” et du 18”.

Quelle définition ?

La définition est un second point à prendre en considération. L’entrée de gamme est le plus souvent équipée de dalles en 1366 x 768 pixels. On est déjà en Haute Définition (HD), mais pas en Full HD. Cette dernière débute à 1920 x 1080 pixels. Elle procure un plus grand confort d’utilisation, permettant d’afficher plus d’éléments sur un bureau, par exemple, mais aussi de profiter de ses films, séries et jeux vidéo dans une qualité optimale.

Dernier échelon : l’Ultra HD. À la mode sur les téléviseurs, elle est encore réservée aux PC haut de gamme et ne présente que peu d’intérêt pour le commun des mortels sur ce support. Certaines machines – pour joueurs le plus souvent – exploitent une dalle LCD dont la définition QHD (Quad HD) se situe entre le Full HD et le 4K (2 560 x 1 440 pixels).

Châssis : plastique ou aluminium ?

Si c’est un axe de choix déterminant pour vous, sachez que les constructeurs tentent de faire un effort sur l’apparence de leurs machines d’entrée de gamme. On trouve désormais des PC à moins de 400 € qui ressemblent de plus en plus à des ultraportables, à la différence près qu’ils ne partagent pas les mêmes configurations et n’offrent qu’une coque en plastique. L’aluminium, quant à lui, apparaît dans le milieu de gamme et s’étale largement dans le haut de gamme.

Puissance ou autonomie ?

Le marché des ordinateurs portables a peu évolué sur ce point. Une machine destinée aux jeux vidéo, par exemple, offre toujours moins d’autonomie qu’un ultraportable professionnel. En cause, une puissance de pointe structurée autour d’un processeur performant et d’une carte graphique dédiée, tous deux énergivores.

A contrario, un ultraportable est plus mesuré, mais s’il est capable de tenir plus de 10 heures loin d’une prise de courant, il ne pourra pas faire tourner certains jeux vidéo ou servir pour du montage photo/vidéo poussé.

Et plus on descend l’échelle tarifaire, plus on a affaire à des PC peu puissants, mais aussi peu autonomes. En revanche, l’entrée de gamme dispose encore souvent de batteries amovibles, ce qui permet d’accroître facilement leur autonomie en achetant une seconde batterie, au détriment de l’encombrement.