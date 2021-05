Acer ConceptD : le PC portable qui affiche en 3D sans lunettes

Parmi les nouveaux PC portables qui viennent juste d’être dévoilés par Acer, figure le prototype d’une configuration de la gamme ConceptD, qui a l’originalité d’être équipé d’un écran qui exploite la technologie SpatialLabs. Cette dernière devrait intéresser fortement les graphistes, qui utilisent des applications professionnelles pour concevoir des objets en trois dimensions qui seront ensuite intégrés dans des films, des clips vidéo, des jeux, etc.

Ce PC ConceptD utilise deux webcams pour afficher en 3D

En effet, celle-ci va leur permettre de travailler en temps réel sur leurs réalisations en 3D et sans lunettes ! Pour cela, l’ordinateur portable embarque une double Webcam, chargée de repérer la position des yeux de l’utilisateur afin de générer deux images, qui sont ensuite réunies pour former une image 3D.

L’écran de la configuration exploite une nouvelle technologie, qui permet d’afficher des images en 3D stéréoscopique. Dès lors, chacun peut voir évoluer dans l’espace devant soi (et même s’approcher de l’utilisateur !) un ou plusieurs objets en 3D, que l’on peut déplacer à volonté et regarder sous toutes les coutures.

De la 2D à la 3D en un instant

La solution logicielle développée par SpatialLabs permet de passer instantanément d’un affichage 2D conventionnel à un mode3D d’excellente qualité, d’après ce que nous avons pu voir lors d’une démonstration. En effet, après quelques secondes d’adaptation du système à la vision de l’utilisateur, la restitution en 3D nous est apparue sans défaut (pas d’effet ghost). Bon point, l’offre SpatialLabs comprend des modules qui permettent d’importer des objets 3D depuis plupart des applications spécialisées (Maya, 3D Studio, etc.), afin de les observer sous tous les angles et éventuellement trouver des moyens d’optimiser leur qualité.

Acer ConceptD 5

En marge de cette nouvelle technologie, le constructeur a également annoncé deux nouveaux PC portables destinés aux professionnels de l’image et du multimédia, les ConceptD 5 et ConceptD 5 Pro.

Ces configurations exploitent les puces Intel Core H de 11ème génération ainsi que la puce graphique GeForce RTX 3060 (ou RTX A3000/A5000 pour le Concept 5 Pro). Pour le reste, l’Acer ConceptD 5 est doté d’un écran 4K de 16 pouces de diagonale, au format 16:10, qui supporte une définition très élevée (3070 x 1920 pixels).

Le PC portable peut également intégrer 2 SSD pour disposer d’un maximum de 2 To de stockage, gérés en Raid 0 afin d’offrir des performances optimales. Enfin, sa connectique comprend deux ports USB C compatibles Thunderbolt 4, une sortie vidéo HDMI 2.1, un lecteur d’empreintes digitales et un lecteur de cartes mémoire SD.

Le ConceptD 5 devrait être disponible au mois de juillet, à partir de 2199 €.