Acheter un iPhone est un meilleur investissement par rapport à un smartphone Android

C’est une idée répandue et compréhensible. Beaucoup d’acheteurs estiment qu’un iPhone représente une plus grosse dépense qu’un smartphone Android. L’iPhone 15 ne va pas y échapper, on parle d’une augmentation de tarif pour la version Pro. Mais contrairement aux idées reçues, l’achat d’un téléphone Apple vous fait économiser de l’argent sur le long terme ! C’est à travers la dépréciation des appareils que l’iPhone écrase ses concurrents.

L’iPhone en tête des plus basses dépréciations

Les possesseurs d’iPhone le savent très bien. Apple prend en charge les mises à jour pendant de nombreuses années, bien plus que chez la concurrence. C’est sur ce point que le smartphone vous fait économiser plus d’argent sur le long terme selon de nouveaux chiffres. Les données partagées par SellCell montrent que l’iPhone « conserve bien mieux sa valeur que tout autre modèle ».

Pour appuyer ses arguments, il est noté que parmi « les smartphones commercialisés ces trois dernières années, l’iPhone 14 Pro Max (128 Go) ne perd que 26,9% de son PDSF (Prix de Détail Suggéré par le Fabricant) depuis son lancement en septembre 2022. L’iPhone 13 Pro Max (128 Go) ne perd que 39,9% de son PDSF entre janvier et décembre 2021 ». Si vous voulez un smartphone qui conserve sa valeur, Apple reste la meilleure solution car vous changerez moins souvent votre mobile.

Samsung et Google parmi les mauvais élèves

Sur l’ensemble de l’année 2022, l’iPhone 13 Pro Max arrive en tête de la dépréciation du premier. Le grand perdant n’est autre que le Google Pixel XL avec une perte énorme de près de 99% du PDSF ! On retrouve également Samsung, pourtant leader du marché de la téléphonie, parmi les mauvais élèves. Le tableau ci-dessous montre le Galaxy S20 (128 Go) ) 85,8% et sa version Ultra (512 Go) à 85,2%. Viennent ensuite les Galaxy S20 Plus (128 Go) et Galaxy S20 Ultra (128 Go) à 85,2% et 84,9%. Et ainsi de suite.

Que l’iPhone conserve sa valeur repose sur la longue prise en charge d’Apple en termes de mises à jour et les matériaux robustes utilisés. Si beaucoup de smartphones Android sont moins coûteux, le suivi est moins rigoureux et les composants parfois cheaps.