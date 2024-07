Alcool au volant : une caméra peut maintenant détecter l’état d’ébriété, ça change tout

© Envato

Vous n’êtes probablement pas sans avoir que conduire en état d’ébriété est prohibé en France. Vous pouvez écoper d’une lourde amende et perdre votre permis si votre taux d’alcool est supérieur ou égal à 0,5 g par litre de sang.

Bien sûr, la police doit vous contrôler et vous faire souffler dans un éthylotest pour que votre état d’ébriété soit constaté. Cela pourrait bientôt changer. L’université Edith Cowan, en Australie, a mis au point une technologie capable de déterminer si un conducteur est alcoolisé. Elle pourrait se retrouver intégrée aux caméras présentes sur les routes.

Une caméra pourrait détecter si vous êtes alcoolisé au volant

Des chercheurs de l’université Edith Cowan (ECU), située en Australie, viennent de mettre au point une nouvelle technologie de détection qui pourrait bien faciliter le travail des forces de l’ordre dans le monde entier.

Celle-ci peut analyser les séquences vidéo enregistrées par une caméra. Le système a été testé lors d’une expérience effectuée sur des participants à trois niveaux d’alcoolisation différents (sobre, faiblement alcoolisé et fortement alcoolisé).

Le système d’apprentissage automatique conçu par les chercheurs se sert de vidéos standard RVB (rouge, vert et bleu) pour analyser le visage des conducteurs et évaluer leur degré d’alcoolisation. Il scrute notamment les traits du visage, la direction du regard et la position de la tête.

« La prochaine étape de nos recherches consistera à définir la résolution d’image nécessaire à l’utilisation de cet algorithme. Si les vidéos à faible résolution s’avèrent suffisantes, cette technologie pourra être utilisée par les caméras de surveillance installées sur le bord des routes, et les forces de l’ordre pourront s’en servir pour prévenir la conduite en état d’ivresse », estime Ensiyeh Keshtkaran de l’université Edith Cowan.

Elle précise que la technologie se distingue par sa capacité à détecter rapidement un état d’ébriété, alors que certains systèmes nécessitent que le conducteur roule pendant une longue durée pour déterminer s’il est alcoolisé. Rappelons qu’il existe déjà des caméras capables de détecter le port de la ceinture de sécurité ou l’utilisation du téléphone portable au volant.