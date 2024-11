AliExpress Choice Day : Offres Exceptionnelles sur les Smartphones HONOR Magic 6 Lite et Magic 6 Pro

À l’occasion du Choice Day, AliExpress propose des offres incroyables sur les smartphones HONOR ! Profitez de réductions exclusives sur les modèles Magic 6 Lite et Magic 6 Pro, alliant design, performance et connectivité 5G.

À l’occasion du Choice Day, qui se déroule du 1er au 7 novembre, AliExpress propose des réductions incroyables sur de nombreux produits, et les smartphones HONOR font partie des offres phares. Profitez de prix réduits sur les modèles HONOR Magic 6 Lite et HONOR Magic 6 Pro grâce à des codes promo exclusifs, parfaits pour les amateurs de technologie à la recherche de performances haut de gamme.

Découvrir le HONOR Magic 6 Lite à prix mini Découvrir le HONOR Magic 6 Pro à prix mini

HONOR Magic 6 Lite : La performance accessible

Avec le HONOR Magic 6 Lite, vous bénéficiez d’un smartphone 5G au design soigné, équipé d’un écran OLED plein écran de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz pour une expérience visuelle fluide et immersive. Ce modèle est doté d’une batterie de 5600 mAh qui garantit une autonomie confortable pour une utilisation prolongée. Côté photographie, on retrouve une caméra arrière de 50 MP pour des clichés nets et détaillés.

Découvrir le HONOR Magic 6 Lite à prix mini

Disponible à 202,73€ au lieu de 232,73€ grâce au code promo FRCD30, le HONOR Magic 6 Lite est une belle opportunité pour ceux qui cherchent un téléphone performant à un prix attractif.

HONOR Magic 6 Pro : La puissance à portée de main

Le HONOR Magic 6 Pro est la version premium, parfaite pour ceux qui recherchent des performances exceptionnelles. Équipé du processeur Snapdragon 8 et de la connectivité 5G, ce modèle assure une réactivité optimale pour toutes les applications, y compris les plus gourmandes en ressources. Son écran OLED haute résolution de 6,8 pouces offre des couleurs vibrantes et un taux de rafraîchissement de 120Hz, idéal pour le streaming et le gaming. De plus, avec une batterie de 5800 mAh, le Magic 6 Pro vous accompagne tout au long de la journée sans besoin de recharge.

Découvrir le HONOR Magic 6 Pro à prix mini

Profitez de cette version Pro à 649,32€ au lieu de 699,32€ grâce au code promo FRCD50, une offre exceptionnelle pour un smartphone haut de gamme.

Choice Day : Jusqu’à -70 % sur AliExpress !

Le Choice Day AliExpress est l’occasion idéale pour vous équiper à moindre coût. Avec des réductions pouvant atteindre -70 % sur une vaste sélection de produits, AliExpress met à disposition des codes promo supplémentaires pour encore plus d’économies. Ne manquez pas cette opportunité de faire le plein de technologie à prix réduit et de profiter des meilleures offres de l’année sur AliExpress !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.