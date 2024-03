Remises exceptionnelles sur les excellents smartphones Honor Magic6 Pro & Lite sur AliExpress

Honor Magic6 Pro > 1219 € chez AliExpress

Cette année, AliExpress fête son anniversaire pendant 10 jours avec des chutes de prix sur de nombreux produits. Pour ce deuxième jour, nous allons voir deux modèles de smartphones qui sont sortis il y a seulement quelques semaines. Dans la catégorie haut de gamme, on trouve le Honor Magic6 Pro et, dans la catégorie milieu de gamme, on a le Honor Magic6 Lite. Malgré des prix très différents, ils bénéficient tous les deux d’une importante baisse de prix.

En effet, du 18 mars à minuit au 27 mars à 23h59, vous pouvez utiliser toute une série de codes promo exclusifs à Tom’s Guide sur l’ensemble du site AliExpress :

TOMSGD05 : 5 euros remboursés à partir de 39 euros d’achat

: 5 euros remboursés à partir de 39 euros d’achat TOMSGD10 : 10 euros remboursés à partir de 79 euros d’achat

: 10 euros remboursés à partir de 79 euros d’achat TOMSGD20 : 20 euros remboursés à partir de 159 euros d’achat

: 20 euros remboursés à partir de 159 euros d’achat TOMSGD40 : 40 euros remboursés à partir de 299 euros d’achat

: 40 euros remboursés à partir de 299 euros d’achat TOMSGD80 : 80 euros remboursés à partir de 499 euros d’achat

En plus, ces codes promo peuvent se cumuler avec les offres promotionnelles déjà en cours. C’est le moment parfait pour se faire plaisir sur AliExpress.

Le Honor Magic6 Pro est en vente au prix conseillé de 1299,90 euros sur le site officiel Honor. Mais en utilisant le code TOMSGD80, le prix chute de 80 euros et passe à seulement 1219 euros sur AliExpress. Pour un smartphone haut de gamme qui vient de sortir, c’est une excellente affaire.

Et si vous n’avez pas un gros budget pour votre téléphone, pas de panique. Nous avons une autre promotion sur le Honor Magic6 Lite normalement en vente au prix de 349,90 euros. En utilisant le code TOMSGD20, vous pourrez vous offrir le téléphone pour seulement 263,26 euros sur AliExpress !

⚙️ Deux smartphones à ne pas manquer en 2024

Comme nous avons pu le voir dans notre test complet du Honor Magic6 Pro, ce smartphone haut de gamme cumule les bons points. Il est surpuissant avec la toute nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Il est très résistant avec son revêtement Honor NanoCrystal Shield qui protège efficacement l’écran et sa certification IP68. Il est magnifique avec son grand écran OLED 6,8 pouces qui supporte une fréquence de rafraichissement variable entre 1 et 120 Hz. C’est un excellent photophone avec son module triple capteurs : grand angle et ultra grand angle 50 mégapixels et téléobjectif 180 mégapixels ! Enfin, il est aussi particulièrement endurant avec sa batterie 5600 mAh et sa recharge rapide 80W.

De son côté, le Honor Magic6 Lite offre bien sûr des caractéristiques moins impressionnantes mais il ne faut pas oublier qu’il coûte 1000 euros de moins ! Dans sa gamme de prix, il possède de sérieux atouts comme nous avons pu le constater dans notre test du Honor Magic6 Lite.

On commence avec un excellent écran OLED 6,78 pouce avec une définition de 2652 x 1200 pixels et une fréquence d’image de 120 Hz. Pour la partie photo, on retiendra surtout le capteur photo principal avec ses 108 mégapixels. Enfin, sa grosse batterie de 5300 mAh vous offrira une excellente autonomie.