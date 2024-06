AMD lance le FSR 3.1, voici pourquoi les performances en jeu vidéo de votre PC vont s’envoler

Joueurs PC, vous allez êtres servis : peu importe la marque de votre carte graphique, vous allez pouvoir profiter du FSR 3.1, la dernière version de la technologie d’upscaling et de génération d’images d’AMD. Cette nouvelle version offre une meilleure qualité d’image, une fréquence d’images plus élevée et surtout, une compatibilité étendue avec les cartes graphiques de différentes marques.