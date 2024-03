FSR 3.1 : voici la nouvelle arme d’AMD pour des jeux plus beaux et plus fluides

FSR 3.1 AMD

Les joueurs PC le savent : plus la résolution est élevée, plus l’image est belle, mais plus la demande sur la carte graphique est importante. Pour pallier ce problème, on utilise des techniques de « super-résolution » qui permettent d’afficher une image de qualité proche de la définition native, en partant d’une résolution inférieure. AMD vient de lever le voile sur sa nouvelle innovation dans ce domaine : le FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.1, annoncé à la GDC 2024.

Jouez plus fluide, sans concessions : FSR 3.1, la nouvelle arme d’AMD

La première version du FSR 3 se concentrait surtout sur l’amélioration des performances en ajoutant la génération d’images. Le FSR 3.1 va plus loin en améliorant la qualité d’image elle-même, à tous les niveaux de performance. Résultat : fini les images instables, les scintillements et les effets de flou disgracieux. Le nouveau FSR réduit également le ghosting (effet d’images fantômes) et conserve un meilleur niveau de détail.

Autre nouveauté majeure : la génération d’images du FSR 3.1 devient indépendante de la technologie de super-résolution utilisée. Vous possédez une carte graphique NVIDIA RTX série 30 compatible avec le DLSS 2.0 pour la super-résolution, mais pas avec le DLSS 3.0 pour la génération d’images ? Aucun problème ! Combinez simplement le DLSS 2.0 pour la super-résolution avec le FSR 3.1 pour la génération d’images et profitez d’un maximum de fluidité.

Ça, c’était avant

Pour faciliter l’intégration du FSR 3.1 par les studios de jeux vidéo, AMD a regroupé toutes ses technologies FidelityFX sous une seule API. Cela simplifie le débogage et assure une compatibilité avec les futures versions du FSR.

Disponible pour les développeurs au deuxième trimestre 2024, le FSR 3.1 devrait arriver sur vos jeux préférés plus tard cette année. Pour nous mettre l’eau à la bouche, AMD a déjà implémenté cette technologie sur Ratchet & Clank: Rift Apart, offrant un aperçu alléchant de son potentiel. Warhammer 40K : Space Marine 2 ou encore Cyberpunk 2077 seront les prochains.