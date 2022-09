Andor : 5 choses à savoir avant de regarder la nouvelle série Star Wars

Andor © Disney, Lucasfilm

Star Wars: Andor est le prochaine série de la saga à venir sur Disney+. Elle remettra le personnage de Cassian Andor à l’écran avec une histoire qui se déroulera cinq ans avant les événements du film Rogue One, en pleine montée de l’Empire.

Afin que vous puissiez regarder la série dans les meilleures conditions possibles, nous avons rassemblé ici tout ce qu’il faut absolument savoir avant d’allumer votre téléviseur, le 21 septembre prochain.

Quand Andor se déroule-t-elle dans la chronologie Star Wars ?

Andor se situe en plein milieu de la chronologie Star Wars. Elle relatera les cinq années qui ont précédé Rogue One : A Star Wars Story, un film qui se situe juste avant Star Wars : Épisode IV — Un Nouvel espoir. Ces années courent de 5 à 0 BBY (avant la bataille de Yavin). Cela signifie en outre qu’Andor se déroule 4 ans après les événements de Star Wars : Obi-Wan Kenobi, la précédente série Disney+ de Star Wars.

Qui sont les personnages principaux d’Andor ?

La liste des acteurs d’Andor commence par Cassian Andor (Diego Luna), que nous avons vu dans Rogue One, où il était capitaine pour Alliance Intelligence. Le suivant sur la liste est Mon Mothma (Genevieve O’Reilly), une politicienne du Sénat galactique. Pendant la Guerre des Clones, elle a travaillé avec Bail Organa et Padmé Amidala, et a tenté de négocier une paix entre la République Galactique et la Confédération des Systèmes Indépendants.

Saw Gerrera (Forrest Whitaker), apparu dans Rogue One et dans de nombreuses émissions animées de Star Wars, est un combattant de la résistance onderonienne qui a été changé à jamais par la mort de sa sœur Steela. Luthen Rael (Stellan Skarsgaard) est un nouveau personnage qui fera partie de la rébellion.

Maarva (Fiona Shaw) est la mère adoptive de Cassian Andor. Bix Caleen (Adria Arjona) jouera le rôle d’un mécanicien qui n’a pas de bonnes relations avec Cassian, Syril Karn (Kyle Soller) sera l’un des plus grands méchants de la série. Ebon Moss-Bachrach jouera un personnage inconnu.

Dois-je avoir vu les films Star Wars ?

Les films à regarder pour bien tout comprendre sont : l’Épisode III : La revanche des Sith, Rogue One et l’Épisode IV : Un nouvel espoir. Le premier vous montre comment les choses ont mal tourné avec la montée de l’Empire, Rogue One vous donne la mission finale de Cassian Andor et le troisième évoque la lutte acharnée de la rébellion d’Andor contre l’Empire.

Vous pouvez également retrouver certaines des premières apparitions de Saw Gerrera dans quelques épisodes de The Clone Wars (S05E02, S05E03, S05E04 et S05E05). Il apparaît également dans le premier épisode de The Bad Batch.

Combien y aura-t-il de saisons et d’épisodes d’Andor et quel est le planning de diffusion ?

Andor sera composé d’au moins deux saisons de 12 épisodes. Trois épisodes arrivent le 21 septembre, jour de sa première, sur Disney+. Dès lors, un nouveau chapitre sera publié chaque mercredi jusqu’à atteindre le douzième et dernier, prévu le 23 novembre.