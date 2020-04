Disney+ : comment s’abonner et résilier son abonnement ?

Disney+ est disponible. Le service offre 7 jours d’essai gratuit. Comment en profiter sans rien payer ? Comment s’y abonner et résilier son abonnement ? On vous explique ça en détail.

Le gouvernement français avait demandé à Disney de reporter le lancement de sa plateforme de streaming en France pour éviter de surcharger le réseau durant le confinement. C’est chose faite. Avec quelques jours de retard, Disney+ a ouvert ses portes ce 7 avril dans l’Hexagone.

Disney+ – Crédit : Disney/Galaxie Média

Presque toutes ses fonctionnalités ont été déployées. Seule limitation temporaire, le streaming en 4K est indisponible. Trop consommateur de données, il ne sera pas déployé avant la fin du confinement, de manière à préserver la bande passante pour les services de santé et le télétravail.

Pour son lancement, Disney+ offre 7 jours d’essai gratuit. De quoi découvrir ses fonctions, mais aussi son catalogue composé de plus de 500 films et 300 séries, dont 26 créations originales, exclusivement disponibles sur Disney+. Comment y accéder et profiter de tout ce contenu, on vous explique la démarche en détail.

Disney+ : quels sont les appareils compatibles ?

On peut accéder de plusieurs manières à Disney+.

Comme on peut le constater, Disney a littéralement arrosé les constructeurs avec des applications pour accéder à son service de streaming. Même la Fire TV d’Amazon fait partie du lot.

Comment profiter des 7 jours d’essai gratuit à Disney+ ?

Une fois son appareil choisi et l’application installée, le cas échéant, on peut alors sélectionner les « 7 jours gratuits » (sauf pour la plupart des abonnés Canal+ qui bénéficient d’un accès gratuit à Disney+). Le service demande de renseigner une adresse mail ainsi qu’un mot de passe.

Crédit : Disney/Galaxie Média

Puis un mot de passe – Crédit : Disney/Galaxie Média

Vient alors une fenêtre qui peut effrayer de prime abord. Disney vous y demande vos informations de paiement, soit en CB, soit via Paypal. En réalité, une fois les 7 jours gratuits écoulés, le service bascule automatiquement sur son offre payante à 6,99 €/mois ou 69,99 €/an, en fonction de votre choix.

Une identification bancaire est obligatoire, même pour l’offre d’essai gratuite – Crédit : Disney/Galaxie Média

C’est une étape obligatoire. Impossible de passer outre. Néanmoins, il est bien précisé que cet abonnement peut être résilié à tout moment. L’astuce est alors de résilier son abonnement avant la fin des 7 jours offerts. L’abonnement payant ne sera pas mis en branle et vous pourrez poursuivre sereinement votre période gratuite.

Si Paypal semble vous prélever 1 €, il n’en est rien – Crédit : Disney/Galaxie Média

À noter que si vous passez par Paypal, il vous sera demandé un paiement de 1 €. Une étape très mal explicitée puisqu’il n’en est rien au final. Il s’agit simplement d’une demande d’autorisation de paiement de Disney et Paypal affiche 1 € au montant. Après vérification, nous n’avons pas été débités d’une telle somme.

Crédit : Disney/Galaxie Média

Comment résilier son abonnement à Disney+ ?

Pour résilier son abonnement avec d’être facturé, il suffit de se rendre dans le menu en haut à droite (sur navigateur) de Disney+.

Allez dans le menu « Compte » pour résilier – Crédit : Disney/Galaxie Média

Dans la section « Compte », on clique ensuite sur « détails de facturation » puis sur « résilier l’abonnement » sur la page qui s’ouvre.

Crédit : Disney/Galaxie Média

Crédit : Disney/Galaxie Média

Y est bien mentionné que cette résiliation « prendra effet à la fin de la période de facturation en cours », soit après les 7 jours d’essai gratuit.

Crédit : Disney/Galaxie Média