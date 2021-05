Star Wars: The Bad Batch, ce qu’il faut savoir sur la série Disney+

Ce qu’il faut savoir sur The Bad Batch – Crédit : Lucasfilm

Le 4 mai est un jour symbolique pour les fans de Star Wars. Il s’agit de la Journée Star Wars, choisie d’après un calembour anglophone. En Anglais, « May the Force be with you » (« Que la Force soit avec vous »), se rapproche à l’oreille de « May the fourth be with you » (« Que le 4 mai soit avec vous »). Une blague devenue officielle auprès des amateurs de Star Wars que Lucasfilm a décidé de reprendre. C’est donc en ce 4 mai 2021 qu’est proposée The Bad Batch sur Disney+, une nouvelle série animée de l’univers imaginé par George Lucas. Il s’agit de la seconde production Star Wars pour la plate-forme de streaming après The Mandalorian (dont le jeu vidéo est en préparation). À l’occasion de sa mise en ligne, retour sur ce qu’il faut savoir avant de lancer The Bad Batch.

The Bad Batch est disponible à partir du 4 mai sur Disney+ avec 14 épisodes annoncés, un par semaine.

De quoi parle The Bad Batch ?

The Bad Batch, c’est l’histoire de clones considérés comme ratés, génétiquement défaillants. Entendre par là que ces 5 soldats d’élites ont chacun des personnalités et apparences uniques mais non conformes à la norme. On trouve Hunter, Echo, Tech, Crosshair et Wrecker, sillonnant la galaxie pour remplir des missions et trouver leur place en tant que clones.

Pour rappel, les clones sont des soldats de la Grande Armée de la République basés sur Jango Fett. Autrefois, ces derniers obéissaient aux généraux Jedi avant de se retourner contre eux. Car c’est le Chancelier Suprême de la République et le Commandant Suprême Palpatine qui donnaient directement les ordres. Deux méchants incontournables de l’univers Star Wars.

Les clones de The Bad Batch, en plus d’avoir un physique unique, portent également des armures très différentes. Si les soldats sont habituellement vêtus d’une tenue blanche caractéristique, certains ont eu droit à de l’équipement inédit.

Qui sont les personnages de The Bad Batch ?

Des clones défaillants aux compétences uniques – Crédit : Lucasfilm

La Bad Batch se compose de clones au tempérament et compétences distinctes. Hunter est le leader et prend les décisions, Wrecker est connu pour ses méthodes brutales, Tech est le cerveau de l’équipe et Crosshair maîtrise le tir au sniper comme personne.

Echo est la dernière recrue de la Bad Batch, introduit dans la 7ème saison de The Clone Wars. C’est dans l’Avant-poste de sécurité Séparatiste d’Anaxes que l’équipe découvre via une fréquence radio que le clone raté est toujours en vie. Le capitaine Rex retrouve alors Echo à moitié délirant et mécanisé. Le dernier membre de la Bad Batch retrouve alors ses esprits en entendant la voix de son ami. Mais on n’en sait encore peu sur sa personnalité.

Plusieurs personnages connus de Star Wars sont également attendus comme le capitaine Rex. Ce dernier est un clone mais sert la République galactique. Car avant que l’Empire n’ordonne de se retourner contre les Jedi, le capitaine Rex a pu retirer sa puce inhibitrice. Il devient alors un élément clé des rebelles.

Les fans retrouveront Wilhuff Tarkin, dit le Grand Moff. C’est l’homme de confiance de Palpatine. Sans oublier le retour de Saw Gerrera. Un rebelle proche d’Obi-Wan Kenobi ou encore Anakin Skywalker. Les fans l’ont déjà aperçu dans deux séries d’animation, The Clone Wars et Rebels, puis dans le film Rogue One.

Mais la grosse surprise, c’est la présence d’un personnage de The Mandalorian, Fennec Shand. Le personnage sera bien plus jeune : il s’agit d’une assassine d’élite. Dans The Bad Batch, Fennec Shand est incarnée par la même actrice, Ming-Na Wen.

À quelle période de la chronologie Star Wars se situe l’action ?

The Bad Batch est un spin-off de Clone Wars qui donne l’occasion de découvrir certains personnages dans plusieurs épisodes : Hunter, Wrecker, Tech et Crosshair. Echo est venu plus tard, rescapé de l’ennemi.

La série se déroule après la fin de la Guerre des Clones, dans la continuité de La Revanche des Sith. Anakin Skywalker est déjà devenu Dark Vador et la prélogie touche à son terme. Mais The Bad Batch est aussi situé avant Un nouvel espoir, premier film Star Wars. La nouvelle série Disney+ fait donc le pont entre la prélogie et la trilogie originale. Il reste bon de rappeler que cette période a déjà été explorée dans Solo et Rogue One, spin-off sous la houlette de Disney, ou encore la série Rebels, également animée. Il s’agit pour la série et sa date de lancement événement d’éclaircir certaines zones d’ombre du lore.

George Lucas a imaginé la Bad Batch

La Bad Batch est une idée de longue date – Crédit : Lucasfilm

L’idée d’une Bad Batch est née dans l’esprit de George Lucas, créateur de Star Wars. L’homme souhaitait se pencher sur l’individualité des clones et a imaginé cette escouade de soldats uniques. Un arc complet se concentrant sur la Bad Batch devait intégrer la septième saison de The Clone Wars… Mais cette dernière est enterré par Disney suite à son rachat de Lucasfilm en 2012.

Malgré tout, la série a pu se poursuivre pour répondre à certaines questions, mais sans la Bad Batch. Les épisodes inachevés sont terminés et publiés sur Netflix en 2014. D’autres sont ensuite diffusés sur le site officiel Star Wars puis en 2020, The Clone Wars est clôturé.

C’est en juin de la même année que la rumeur d’une série concentrée sur la Bad Batch refait parler. Lucasfilm, désormais entre les mains de Disney, annonce que cette dernière est officielle. Le studio révèle que The Bad Batch va être diffusé sur Disney+.