Andor : que vaut la nouvelle série Star Wars ? Les premiers avis sont tombés

La sortie des premiers épisodes d’Andor est imminente. Et la presse spécialisée a déjà pu jeter un coup d’œil sur la série Star Wars. On vous a préparé un condensé des premiers avis.

Andor © Disney, Lucasfilm

Les amoureux de Star Wars vont avoir de quoi s’occuper. Trois épisodes d’Andor seront diffusés sur Disney+ le 21 septembre prochain. La série se dévoilera ensuite au rythme d’un nouveau chapitre par semaine jusqu’à la fin de la saison 1. Celle-ci expliquera comment Cassian Andor est devenu le chef rebelle impétueux qui a participé au vol décisif des plans de l’Étoile de la Mort. Certains journalistes spécialisés ont pu jeter un premier regard sur ce préquel de Rogue One.

Germain Lussier de Gizmodo souligne que la série adopte une tournure bien différente des autres contenus Star Wars « pour le meilleur et pour le pire ». Les deux premiers épisodes ne l’ont pas captivé : « trop de faits, pas assez d’enjeux ». Mais les deux épisodes suivants l’ont complètement séduit. Un avis partagé par son confrère Sean Keane de Cnet : « Les deux premiers épisodes sont lents, à tel point que je me suis demandé s’il s’agissait bien de Star Wars. Ensuite, le troisième épisode m’a époustouflé et j’étais accro au quatrième ».

Andor, une série Star Wars singulière

La bande-annonce de la série Andor promettait une série ambitieuse, mettant en exergue la montée du sentiment révolutionnaire dans la galaxie. Et les journalistes sont tombés sous le charme après avoir visionné le début de la saison 1. « Andor est très, très bon. La qualité de la production et du jeu d’acteur est hors du commun », observe ainsi Jordan Maison (Cinelinx). Et d’estimer qu’il s’agit certainement de « l’histoire de Star Wars la plus ‘adulte’ à ce jour ».

« C’est différent de tout ce que j’ai vu dans Star Wars jusqu’alors », pointe de son côté Andres Cabrera de Geeks Of Color. Le rédacteur se dit convaincu par cette « histoire d’espionnage délibérément rythmée » qui fait la part belle aux arc narratifs des personnages. « C’est peut-être trop différent pour certains, mais j’adore le changement de rythme, de ton et de sensation », ajoute-t-il.

La performance de Diego Luna qui incarne le rôle-titre est également saluée par la presse spécialisée. Son jeu d’acteur parvient visiblement à rendre justice au personnage qui détonne par rapport au style de protagoniste habituel dans la franchise, observe Alisha Grauso de Screen Rant. Cassian est « un escroc, sournois et menteur. Et cela rend la série encore meilleure ».