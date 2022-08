Andor : la prometteuse série Star Wars s’illustre en bande-annonce, sa sortie repoussée

La prochaine série Star Wars à venir après The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett et Obi-Wan Kenobi est Andor, avec plusieurs épisodes à venir le 21 septembre 2022 sur Disney+ (sa sortie vient d’être repousée d’un mois). Le compte Twitter officiel de Star Wars vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour la série, qui s’annonce prometteuse.

Star Wars: Andor © Lucasfilm

Le compte twitter officiel de Star Wars vient tout juste de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour Star Wars: Andor, la prochaine série tirée de la saga. Quatre ans après avoir été annoncée pour la première fois, nous sommes enfin sur le point de découvrir cette prometteuse série, qui arrivera sur Disney+ d’ici un mois. Si vous l’aviez manqué, Lucasfilm et Disney avaient dévoilé une courte vidéo promotionnelle il y a plusieurs semaines, avec Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly et Fiona Shaw.

Un nouveau trailer qui promet pour Andor

La prochaine série Star Wars s’axera sur les débuts de l’Empire. Elle se déroulera cinq ans avant la périlleuse mission sur la planète tropicale Scarif (aperçu dans Rogue One: A Star Wars Story), avec Cassian Andor qui participe comme espion aux prémices de la résistance contre l’Empire galactique, au sein de l’Alliance rebelle. Elle devrait commencer avec l’enfance traumatisante de Diego Luna, après le meurtre de son père, tué lors d’une manifestation.

Cette nouvelle bande-annonce montre une vision plus granuleuse de l’univers de Star Wars comparé à tout ce que nous avons vu jusqu’ici, juxtaposant la splendeur de l’Empire avec une Alliance rebelle en plein essor.

La série devrait reprendre une ambiance tendue et pleine de mystère, tel que le premier teaser dévoilé en mai le laissait pressentir. On ne pouvait en attendre moins de la part du créateur et écrivain de la série, Tony Gilroy. Ce dernier avait aussi prêté sa plume à l’écriture de la franchise Jason Bourne.

Deux saisons sont prévues. La première saison devrait normalement s’axer autour de l’ascension de Cassian Andor, en train de devenir un révolutionnaire. Les 12 épisodes nous amèneront ensuite et petit à petit vers les événements de Rogue One.

Star Wars: Andor devait être disponible sur Disney+ le 31 août 2022, avec deux premiers épisodes. Finalement, et si l’on en croit la bande-annonce, ce seront trois épisodes qui seront diffusés, mais le 21 septembre 2022, soit un mois plus tard que prévu.