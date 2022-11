Andor : un easter egg de Padmé s’est caché dans l’épisode 10

Padmé © Lucasfilm

La série Andor monte sacrément en puissance (attention spoilers). Le dixième épisode achève en beauté l’arc de Narkina 5 en mettant en scène l’évasion spectaculaire des prisonniers, menés par Cassian et Kino. On apprend également qu’un espion rebelle est infiltré au sein du Bureau de Sécurité Impériale. Celui-ci veut arrêter sa mission mais se heurte à l’intransigeance de Luthen Rael. Un épisode bien rempli en somme qui inclut également un easter egg savoureux pour les fans de la saga.

Après avoir fait plusieurs clins d’œil à Rogue One, au pire Star Wars et même à Indiana Jones, la série récidive sans tomber dans le fan-service bête et méchant. Il faut dire que la galerie d’antiquités de Luthen, qui lui sert de couverture, est l’endroit idéal pour inclure des easter eggs du lore. Dans l’épisode 10, Kleya s’approche de Luthen pour discuter de la marque sur la fontaine, signe que leur source du BSI veut entrer en contact avec eux.

Andor rend hommage à Padmé

Le chef rebelle est alors affairé à nettoyer des marchandises dont un casque en métal semi-circulaire. En y prêtant plus attention, on constate qu’il s’agit de la coiffe Naboo Crest porté par une certaine Padmé dans l’épisode II. Visée par plusieurs tentatives d’assassinat, la sénatrice est envoyée sur sa planète, escortée par Anakin. C’est là qu’elle revêt la fameuse coiffe qui apparaît dans la collection de Luthen, destinée à être vendue à la noblesse de Coruscant.

La coiffe en question © Lucasfilm

Évidemment, rien ne nous dit qu’il s’agit du même modèle. Le fait que Padmé la place sur sa tête pour passer incognito – et non pas pour se démarquer – semble indiquer que cette coiffe est couramment portée par les femmes de Naboo. S’il en existe plusieurs déclinaisons, il est peu probable que celle que nous voyons dans la boutique de Luthen appartienne à Padmé. Quoi qu’il en soit, il s’agit tout de même d’un joli clin d’œil qui fera sourire les amoureux de la saga Star Wars.