Andor : verra-t-on des Jedi dans la série Star Wars ?

Préquel du film Rogue One, Andor sera la prochaine série Star Wars diffusée sur Disney+. Et à en croire l’interprète du rôle-titre, il ne faudra pas s’attendre à voir des Jedi mis en scène.

Andor © Disney, Lucasfilm

La série Andor s’est dévoilée un peu plus le 1er août dernier dans une énième bande-annonce. Disney en a également profité pour annoncer une nouvelle date de sortie. La diffusion débutera le 21 septembre prochain sur Disney+. Nous y suivrons le personnage de Cassian Andor, cinq ans avant le film Rogue One où son équipe parvient à dérober les plans de l’Étoile de la mort avant de succomber. Une action décisive qui permettra à l’Alliance Rebelle de remporter une victoire cruciale dans l’épisode IV.

Dans ce spin-off très apprécié de Star Wars, les protagonistes principaux sont des soldats rebelles. Aucun Jedi n’apparaît à l’écran même si la Force est évoquée sans cesse par Chirrut Îmwe, le moine-guerrier aveugle. Quelques séquences avec Vador sont également au programme, l’une d’entre elles montrant le Sith faire un carnage.

Andor : des citoyens ordinaires face à l’oppression

À l’époque de la série Andor, il reste très peu de Jedi dans la galaxie, beaucoup ayant été tués à la suite de l’Ordre 66. Chronologiquement parlant, il serait possible de mettre en scène des adeptes du côté lumineux à l’instar d’Ahsoka Tano. Mais cela n’est pas le parti pris de la série qui se concentre sur des citoyens ordinaires et la manière dont ils luttent contre l’oppression. De quoi tordre le cou à une rumeur qui affirmait que Kenobi serait présent dans la série.

« Ce que je dirais, c’est qu’Andor est la guerre des étoiles la plus ancrée que vous puissiez avoir. Elle se concentre sur les gens. Il n’y a pas de Jedi dans les parages et c’est une période très sombre dans la galaxie », détaille Diego Luna dans les colonnes de Screen Rant . « Une période lors de laquelle les gens doivent se rassembler, articuler une réponse et travailler dans les communautés car l’Empire grandit et que le contrôle est total. Les gens ont été marginalisés, et il n’y a pas de liberté ».

Selon l’interprète de Cassian Andor, « cette série Star Wars concerne des gens ordinaires comme vous et moi, et je pense que cette connexion va être spéciale ». Et d’ajouter : « Nous voulons que vous réfléchissiez à vous-même avec ces personnages au cours de ce voyage ».