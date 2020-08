Android 11 obligera les applications à utiliser la caméra par défaut de votre téléphone

À partir d’Android 11, les utilisateurs ne pourront plus sélectionner une application de caméra par défaut dans certains scénarios.

Comme le rapporte AndroidPolice, Google a confirmé qu’il abandonnera le choix de l’application caméra pour les applications tierces. Les utilisateurs d’Android 11 devront se tourner vers « l’application caméra préinstallée » chaque fois qu’un programme leur demandera de prendre une photo ou une vidéo.

Les développeurs qui ont testé le système d’exploitation ont noté que le problème était une « régression » d’Android 10 à 11. Un ingénieur de Google a répondu que le problème ne serait pas résolu car il s’agit d’un « comportement voulu« . L’ingénieur déclare « nous pensons que c’est le bon compromis pour protéger la vie privée et la sécurité de nos utilisateurs. ».

Désormais, les développeurs qui veulent autoriser des caméras tierces devront spécifier explicitement des applications alternatives ou leurs composants. Cette solution permettra aux développeurs de cibler une application tierce spécifique de leur choix pour que celle-ci fonctionne avec leur application.

Les développeurs qui ne voudront pas utiliser la caméra par défaut seront donc de modifier le code de leur application. Cela pourrait allonger le temps nécessaire pour qu’ils puissent fournir une mise à jour.

Toutes les applications ne sont pas concernées

Ce changement n’empêche en aucun cas les utilisateurs de définir des applications de caméra tierces par défaut. Les autres applications, comme Instagram et Facebook, qui utilisent leurs propres caméras à partir de l’application ne seront pas non plus affectées.

Il n’est pas encore clair si les changements seront appliqués sur Android 11 par défaut. Cela empêcherait les fabricants de smartphones de modifier le comportement de cette fonctionnalité. La nouvelle mise à jour est très attendue par la communauté, mais surtout par les utilisateurs de Google Pixel pour qu’elle corrige un bug important du Face Unlock. En attendant, voici quelles nouveautés apporte Android 11 et comment l’installer.

