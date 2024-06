Windows 11 force à utiliser Edge par défaut, AMD victime d’une cyberattaque : c’est le récap’ !

Windows 11 tente encore de forcer l’utilisation du navigateur Edge, des données sensibles d’AMD sont en vente sur le Dark Web, FromSoftware conseille les joueurs d’attaquer Elden Ring Shadow of the Erdtree à partir d’un certain niveau seulement : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Hier, on découvrait que Star Wars X entrait en production, qu’un nouveau jeu Zelda allait sortir sur Switch, et que les consommateurs de contenu piraté sont très peu sanctionnés en France. Ce jeudi, c’est Star Wars, Zelda et piratage. Bonne lecture !

Quel niveau faut-il être pour se lancer dans Elden Ring Shadow of the Erdtree ?

Elden Ring Shadow of the Erdtree

L’attente est enfin terminée. L’extension tant attendue Elden Ring Shadow of the Erdtree, sera disponible le 21 juin et promet d’ajouter une nouvelle dimension épique à ce chef-d’œuvre de FromSoftware. Avant de se lancer dans Shadow of the Erdtree, le studio recommande que votre personnage soit à « un niveau avancé ». Les experts conseillent d’atteindre au moins le niveau 125, voire idéalement le niveau 150. Cela garantit une résistance suffisante pour survivre aux redoutables ennemis que vous rencontrerez. En outre, augmenter votre Vigueur à au moins 50 serait idéal, avec une préférence pour un cap de 60 pour maximiser vos chances de survie.

IntelBroker aurait volé les données du site d’AMD

Crédit : Envato

AMD aurait été victime d’une cyberattaque. Le dénommé “IntelBroker” a mis en vente des données qu’il affirme très sensibles sur le Dark Web. Elles auraient été obtenues sur le site AMD.com ce mois-ci, lors d’une cyberattaque passée inaperçue. Les données à vendre comprendraient des produits futurs, des bases de données d’employés et des bases de données client, selon le vendeur. Le fabricant de cartes graphiques et de processeurs est au courant de cette potentielle brèche : dans un communiqué, AMD indique collaborer avec la police pour mettre au clair cette histoire.

Microsoft tente de séduire avec Edge sur Windows 11

DR

Microsoft ne cache pas son envie de voir son navigateur Edge trôner par défaut sur Windows 11. La dernière tactique déployée ? Une bannière en 3D vantant la sécurité accrue du logiciel. Mais n’oubliez pas : vous pouvez désormais officiellement désinstaller Edge. Cette bannière, actuellement en phase de test auprès d’un nombre limité d’usagers, s’affiche directement dans le navigateur Edge. Elle met en avant les « outils intégrés qui vous aident à naviguer en toute sécurité et à protéger la confidentialité de vos données de navigation ». Intéressant, certes, mais on peut difficilement ignorer le côté un brin intrusif de la méthode.