Android 12 : le système d’exploitation de Google prendra le nom du dessert Snow Cone

La tradition d’Android était autrefois de porter un nom de dessert, mais ces petits noms amusants n’ont plus été officiellement utilisés depuis Android 10. Cependant, Google utiliserait toujours des noms de dessert en interne pour nommer les versions de son système d’exploitation.

XDA Developers a trouvé des indices qui laissent penser qu’Android 12 sera nommé Snow Cone, tels que des bouts de code avec l’abréviation « sc ».

Snow Cone – Crédit : Thomas Park / Unsplash

Pendant des années, les nouvelles versions d’Android ont été identifiées par des noms de desserts. Chaque année, le dessert commençait par la lettre suivante de l’alphabet. Parmi les plus récentes, on peut citer KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo et Pie.

Cependant, Google a abandonné les noms de desserts au profit de chiffres avec Android 10, mais la société utiliserait toujours les noms de desserts en interne. D’après XDA Developpers, le nom du dessert d’Android 11 était apparemment Red Velvet Cake. Android 12 devrait quant à lui être nommé Snow Cone. C’est une boisson rafraichissante également connue sous le nom de Granizado en Europe et en Amérique du Sud. Il s’agit généralement de glace pilée recouverte de sirop aromatisé, servie dans un cornet en papier.

Android 12 Snow Cone apportera quelques nouveautés pour les smartphones

De nombreux ajouts viendront améliorer l’expérience utilisateur sur Android 12, comme une nouvelle interface qui avait également été dévoilée par XDA Developers. Parmi les nouveautés importantes, on pouvait noter la présence de paramètres rapides simplifiés, de nouveaux réglages de confidentialité ou encore de nouvelles conversations sous forme de widget.

L’utilisation de grands smartphones pourrait également être facilitée grâce à un mode « à une main ». Selon XDA, « l’implémentation actuelle de Google dans Android 12 consiste à réduire la taille de l’écran à 40 % de sa taille maximale ». En conséquence, tous les éléments de l’écran seront accessibles à une main. Certaines surcouches comme One UI de Samsung utilisent déjà une fonctionnalité similaire, mais elle sera désormais disponible pour tous.

Enfin, on sait que Google travaillerait sur une version moins stricte des fonctions anti-pistage d’Apple, qui pourrait arriver sur Android 12. Elle pourrait obliger les développeurs à exposer clairement comment ils suivent les utilisateurs d’Android et à leur demander leur permission pour collecter et de partager des données personnelles.

Source : XDA