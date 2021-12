Android 13 : un premier aperçu dévoile de nouvelles fonctionnalités

Android 12 n’est pas encore déployé sur tous les smartphones compatibles, mais la prochaine version du système d’exploitation mobile de Google fait déjà parler d’elle. Nos confrères de XDA-Developers ont effectivement réussi à mettre la main sur une version précoce d’Android 13. Ils ont donc partagé un premier aperçu d’Android 13 et les nouvelles fonctionnalités qui seront proposées par le système d’exploitation.

Android 12 – Crédit : Đức Trịnh / Unsplash

Google annoncera officiellement Android 13 surnommé « Tiramisu » après la sortie d’Android 12L qui améliorera d’ailleurs grandement l’expérience utilisateur sur les smartphones pliables comme les Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 sortis plus tôt cette année. En attendant, voici ce que l’on sait sur les nouveautés d’Android 13.

À lire aussi > Samsung abandonnerait Android sur ses smartphones Galaxy

Android 13 vous permettrait de choisir la langue de chaque application

L’une des nouvelles fonctionnalités d’Android 13 serait de pouvoir sélectionner une langue d’affichage pour chaque application. Les personnes bilingues et polyglottes pourraient ainsi choisir leur langue favorite en fonction de l’application et de son utilisation. Vous pouvez voir cette fonctionnalité dans l’image ci-dessous partagée par XDA-Developers.

Choisissez la langue de chaque application avec Android 13 – Crédit : XDA-Developers

De plus, Android 13 pourrait introduire l’option de choisir de recevoir les notifications des applications. Cela signifie que les applications ne pourront plus automatiquement envoyer des notifications sans avoir l’accord de l’utilisateur. Actuellement, les notifications sont toujours activées par défaut, même s’il est possible de bloquer toutes les notifications d’une application en particulier. De même qu’ils peuvent déjà autoriser l’accès à la caméra ou à la localisation, les utilisateurs choisiraient s’ils veulent recevoir des notifications pour chaque application.

Une autre nouveauté découverte par XDA Developers est la possibilité de changer l’emplacement de l’horloge sur l’écran de verrouillage. Cette fonctionnalité pourrait d’ailleurs arriver plus tôt que prévu avec Android 12L. La prochaine version du système d’exploitation mobile pourrait aussi avoir une meilleure prise en charge du Bluetooth à basse consommation.

Il est évidemment encore trop tôt pour connaître avec certitude les fonctionnalités d’Android 13. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas s’attendre à une refonte graphique complète étant donné qu’Android 12 vient d’introduire son nouveau design baptisé Material You. Enfin, Google devrait partager un premier aperçu développeur officiel d’Android 13 dès le mois de février 2022.

À lire aussi > iOS, Android : 10 applications gratuites pour occuper intelligemment vos enfants pendant les vacances

Source : Android Central