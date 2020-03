iOS, Android : 10 applications gratuites pour occuper intelligemment les enfants confinés

Comme on ne peut pas surveiller de près ses enfants 100 % du temps, pendant les quelques semaines de confinement que nous allons devoir subir, il peut être intéressant de les occuper avec une appli ludique ou éducative. Nous en avons donc retenu une dizaine, destinées aux élèves de maternelle et de primaire.

Si on est obligé de garder plusieurs enfants toute la journée et que l’on doit soi même travailler sur l’ordinateur principal du foyer, des problèmes de partage des ressources peuvent se poser.

Pour occuper les plus jeunes ou assurer le remplacement de l’enseignement traditionnel, les tablettes et les smartphones sont de véritables alliés. En effet, de nombreuses applications procurent des contenus adaptés à tous les âges, susceptibles de les occuper quelques heures. Divertissants ou éducatifs, ils sont souvent très faciles à utiliser et permettent de capter l’attention des enfants.

Nous avons sélectionné pour vous les meilleures applications gratuites, pour iOS et/ou Android, qui vont aider les enfants (et les parents !) à faire passer plus facilement chaque jour de la période de confinement.

Android : les meilleures applications gratuites

Whisperies

En temps normal, la version Premium de cette application est payante (2,99 €/mois et 29,99 €/an). Aujourd’hui, exceptionnellement, est est téléchargeable gratuitement, sur les plate-formes Android et iOS. L’appli propose des centaines d’histoires, contes et fables, classés par thèmes (Princesses et chevaliers, animaux, etc.). Les jeunes peuvent les regarder, ou juste écouter. Des animations et des bruitages agrémentent chaque histoire.

Prof Phifix

Disponible sur iOS, cette appli permet aux enfant âgés de 4 ans et plus de réviser le français, grâce à des leçons et des exercices ludiques de grammaire, d’orthographe, de conjugaison et de vocabulaire. L’interface est simple, intuitive et agréable à utiliser.

iTooch Ecole Primaire

iTooch Primaire regroupe de nombreux modules, téléchargeables individuellement. Ils sont disponible sur Android (gratuitement) et iOS, et s’adressent aux élèves du CP jusqu’au CM2. Ils permettent de réviser le français et les mathématiques, grâce à des cours et des exercices (25 000) bien réalisés.

Bayam

Cette appli disponible sur Android et iOS est gratuite pendant la période de confinement. Elle met à disposition des enfants de 3 à 11 ans de nombreux types de contenus multimédia originaux : tutos pour développer sa créativité, vidéos, histoires à écouter, jeux, initiation à l’anglais, dessins à l’écran, etc.

Coloring games

Cette application est destinée aux très jeunes, qui peuvent colorier directement à l’écran de nombreux dessins. Six modes de peinture sont proposés (dessin libre, remplissage, crayon fluo, peinture au numéro, etc.). Très simple d’utilisation, l’interface de l’appli est proposée en six langues, dont le français bien sur.

Math Kids

Du même éditeur que Coloring Games, l’appli Math Kids permet aux tout petits de se familiariser avec les additions et les soustractions simples. On retrouve une interface très intuitive en français, avec des animations et des bruitages sonores amusants.

Trouvez les différences

Cette appli permet de faire travailler les facultés d’observation des enfants. Ce petit jeu affiche en deux exemplaires une des 750 images disponibles, avec quelques subtiles différences, sur lesquelles il suffit de cliquer pour les mettre en évidence. Si on cale, la baguette magique vous donne un indice. Lorsque toutes les différences sont trouvées, on passe à l’image suivante. Simple et efficace.

1, 2, 3 Calcul

Les petits exercices qui sont regroupés dans cette appli qui fonctionne sur Android s’adressent aux élèves de la maternelle (petite et grande section), du CP et du CE1. Ils permettent de réviser les opérations de base à travers des jeux, qui demandent parfois d’écrire à l’écran ou d’énoncer la réponse à haute voix.

Piano Kids – Music & songs

Même si l’interface de cette appli, disponible sur Android, est en anglais, son principe est tellement simple que le très jeune enfant ne risque pas d’être déboussolé. Il suffit en effet de choisir le type d’instrument en haut de l’écran et de pianoter sur les touches. Deux autres sections permettent d’entendre des chansons ou de nombreux sons, des animaux par exemple.

Simpler

Pour l’apprentissage de l’anglais, cette appli, disponible sur Android et iOS, vous propose d’évoluer progressivement, en trois phases : repérer la bonne traduction des mots anglais (on entend leur prononciation au passage); puis on assemble les mots pour former des phrases; enfin, un exercice permet de vérifier si on a bien tout compris.