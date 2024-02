Android 14 permettra d’utiliser le Pixel 8 sous la pluie grâce à cette nouveauté

Google Pixel 8 Pro – Crédit : Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

Android ne cesse de s’améliorer au fil des mises à jour. Le système d’exploitation compte bien s’attaquer à un problème qui n’échappe à aucun smartphone, même les plus coûteux : l’utilisation est impossible sous la pluie, lorsque l’écran est mouillé. Une nouvelle fonctionnalité repérée dans le code d’Android 14 QPR3 Beta 1 pourrait mettre fin à cette difficulté.

“Adaptive touch” permet d’utiliser l’écran sous la pluie

Utiliser son smartphone sous la pluie, c’est une tannée. Le tactile répond mal ou ne répond plus du tout pour diverses raisons. Android 14 pourrait corriger ce problème via une nouvelle fonctionnalité repérée dans sa bêta et en phase d’essai. Elle permet d’ajuster la sensibilité de l’écran selon l’environnement pour permettre une meilleure utilisation.

Cette fonctionnalité appelée “adaptive touch” se destine vraisemblablement au Pixel 8. Reste à savoir si le smartphone sera le seul à en bénéficier ou si les autres constructeurs déploieront cette nouveauté via leur surcouche. Notez qu’en plus d’une utilisation sous la pluie, elle pourrait permettre de se servir de l’écran si vous portez des gants ou qu’une protection y est appliquée.

C’est Android Police qui a trouvé la mention de cette fonctionnalité “adaptive touch” :

<string name="adaptive_touch_sensitivity_summary">Touch sensitivity will automatically adjust to your environment, activities and screen protector</string><string name="adaptive_touch_sensitivity_title">Adaptive touch</string>

Comme expliqué précédemment, il ne s’agit que d’un essai et cette fonctionnalité n’est même pas activée dans la QPR3 Beta 1 d’Android 14. Google bosse sans doute sur la technologie avant de permettre son déploiement auprès des utilisateurs. Pour rappel, certains smartphones comme le OnePlus Ace 2 Pro sont utilisables sous la pluie, nativement.

Pourquoi l’écran tactile fonctionne mal sous la pluie ?

Si l’écran des smartphones marche mal sous la pluie, c’est car les gouttes d’eau perturbent la sensibilité du tactile. Le tactile fonctionne par capacité électrique : il détecte le contact d’un doigt (ou d’un style comme avec le Galaxy S24 Ultra, par exemple) puis mesure la variation du courant électrique à la surface de l’écran. Et l’eau est un conducteur électrique qui crée des interférences avec le signal du doigt.

Résultat, l’écran ne reconnaît pas le toucher ou le confond avec un autre endroit. Ce que tout le monde a déjà vécu avec un téléphone ! Android 14 pourrait donc mettre un terme à ce calvaire, au moins pour le Pixel 14.