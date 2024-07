Pixel 9 Pro Fold : une pluie d’images fait son apparition, le smartphone pliable est surprenant

Le Pixel 9 Pro Fold dévoile une pluie de photos dévoilées par la NCC de Taïwan

Le smartphone pliable se dote d’un design surprenant en rupture avec le Pixel Fold

Son prix pourrait être salé puisque l’on parle de 2000 $

Google s’apprête à dévoiler sa gamme Pixel 9 lors d’un événement prévu pour le 13 août prochain. Alors que les différentes versions du smartphone se sont dévoilées lors de nombreuses fuites, c’est au tour du Pixel 9 Pro Fold de se présenter aux internautes avant son officialisation.

À lire > Tout savoir sur la future gamme Pixel 9 de Google

Le Pixel 9 Pro Fold dévoile une pluie de photos

© Android Authority © Android Authority © Android Authority © Android Authority

Comme le rapporte The Verge, plusieurs photos provenant de la Commission nationale des communications (NCC) de Taïwan ont été partagées et rapportées par Android Authority. Ces clichés confirment que son design est éloigné du Pixel Fold et qu’il se rapproche bien plus du OnePlus Open. Pourquoi ? Son écran extérieur est plus haut mais toujours utilisable en termes de surface d’affichage. Quant à l’écran intérieur, il présente aussi un rapport d’aspect plus allongé et étroit par rapport à son prédécesseur. Le Pixel 9 Pro Fold semblent avoir des bordures plus fines.

© Android Authority © Android Authority

L’écran intérieur présente également un capteur dans un poinçon, en haut à gauche. Dans le Pixel Fold, la caméra frontale est intégrée à la bordure. Il s’agit d’un choix qui pourrait déplaire à ceux qui visaient ce Pixel 9 Pro Fold puisqu’un trou est plus envahissant d’un point de vue esthétique.

© Android Authority © Android Authority

L’autre changement se fait au niveau du module caméra arrière. Google laisse tomber la fameuse barre distincte de sa gamme pour une forme large assez surprenante. Il y a de fortes chances que ce choix soit réservé au Pixel 9 Pro Fold.

Quel est le prix du smartphone pliable Pixel 9 Pro Fold ?

© Android Authority © Android Authority

Reste à savoir ce que ce Pixel 9 Pro Fold nous réserve en termes de caractéristiques. Il se dit que le smartphone pliable serait doté d’une batterie de 4560 mAh contre 4727 mAh pour le Pixel Fold. Certes, la capacité est un peu moins élevée mais gardez en tête que l’optimisation peut faire des merveilles, notamment grâce au nouveau processeur Tensor qui pourrait proposer une meilleure efficacité énergétique.

En termes de tarif, le Pixel 9 Pro Fold serait vendu environ 2000 $, ce qui est assez salé. Bien évidemment, on attendra la présentation officielle du smartphone pliable, ces informations restent à prendre avec des pincettes. Mais selon les premières rumeurs, la grille tarifaire française de cette nouvelle gamme risque de faire très mal.