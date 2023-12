Android 14 : voici à quelle date One UI 6.0 arrivera sur votre Galaxy

One UI 6.0 s’est déjà invité sur plusieurs smartphones à l’instar des Galaxy S21, S22 et S23. La surcouche de Samsung va également déferler sur d’autres modèles en décembre et début 2024. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le déploiement d’Android 14 sur les téléphones Galaxy.

Les Pixel ont été les premiers téléphones à bénéficier d’Android 14. Ce qui n’a rien de surprenant, les produits de Google ayant toujours la primeur sur les mises à jour. Dans la foulée, les Galaxy S23 sont également devenus éligibles à One UI 6.0, la surcouche maison de Samsung basée sur le nouvel OS. Celle-ci s’est ensuite invitée sur les Galaxy S21 et S22 avant d’arriver sur les Galaxy S21 FE, les Galaxy A52s et les Galaxy A33. D’autres références s’apprêtent également à être mis à niveau.

Initialement, Samsung avait dévoilé le calendrier de déploiement européen sur son forum roumain. L’occasion de constater qu’une flopée de modèles allaient avoir droit à la mise à jour avant la fin de l’année. Finalement, la publication a été supprimée. Dans la foulée, plusieurs lecteurs nous ont signalé que les dates de déploiement annoncées ne correspondaient pas à la réalité.

Alors que nous étions dans l’incertitude, Samsung Allemagne a publié un nouveau calendrier sur l’application Samsung Members. Celui-ci évoque des mois (et non plus des jours), ce qui est déjà plus réaliste.

Android 14 : voici quand One UI 6.0 sera déployé sur votre Galaxy

Voici donc le planning de déploiement de One UI 6.0 sur les smartphones Galaxy éligibles. Nous le mettrons régulièrement à jour au gré de l’arrivée effective de la surcouche sur les modèles cités.

Galaxy S23 : disponible

Galaxy S23+ : disponible

Galaxy S23 Ultra : disponible

Galaxy A54 5G : disponible

Galaxy A34 5G : disponible

Galaxy Z Flip 5 : disponible

Galaxy Z Fold 5 : disponible

Galaxy Z Fold 3 : décembre 2023

Galaxy Z Fold 4 : décembre 2023

Galaxy Z Flip 3 : décembre 2023

Galaxy Z Flip 4 : décembre 2023

Galaxy S22 : disponible

Galaxy S22+ : disponible

Galaxy S22 Ultra : disponible

Galaxy S21 : décembre 2023

Galaxy S21+ : décembre 2023

Galaxy S21 Ultra : décembre 2023

Galaxy S21 FE : disponible

Galaxy A72 : décembre 2023

Galaxy A53 5G : décembre 2023

Galaxy A52 : décembre 2023

Galaxy A52 5G : décembre 2023

Galaxy A52s 5G : disponible

Galaxy A33 5G : disponible

Galaxy A14 : décembre 2023

Galaxy A14 5G : décembre 2023

Galaxy M53 5G : décembre 2023

Galaxy M33 5G : décembre 2023

Galaxy XCover 6 Pro : décembre 2023

Galaxy A23 5G : janvier 2024

Galaxy A13 : février 2024

Galaxy A13 5G : février 2024

Galaxy A04s : février 2024

Galaxy M23 5G : février 2024

Galaxy M13 : février 2024

Pour rappel, certaines mises à jour sont susceptibles de se propager par vagues “pour éviter la congestion et les pannes du serveur”, indique Samsung. Il est donc possible que pour le même modèle, le nouveau système soit disponible à des moments différents.

En plus des fonctionnalités d’Android 14, One UI 6.0 bénéficiera également de nouveautés qui lui sont propres, notamment pour la partie photo :