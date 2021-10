Les meilleurs smartphones Samsung à acheter en 2021

Parmi les nombreux smartphones commercialisés par Samsung, on en trouve pour tous les usages et à tous les niveaux de prix. Pour vous guider dans votre choix, voici notre sélection, véritable photographie de ce qui se fait de mieux aujourd’hui chez ce grand constructeur.

Numéro 1 mondial du smartphone, Samsung présente à son catalogue de nombreuses références qui couvrent toutes les attentes en termes d’usages et de budget. En dépit d’une concurrence féroce, Samsung continue de séduire grâce à des points forts qui restent aujourd’hui inégalés comme ses superbes écrans AMOLED, son interface One UI particulièrement agréable à l’usage et une créativité qui fait mouche en matière de design.

En 2021, la grande majorité des smartphones milieu et haut de gamme Samsung est passée à la 5G. On regrette, en revanche, le retard pris par la marque en matière de charge ultra rapide – laissée à des acteurs majeurs comme Oppo et Xiaomi. D’ailleurs, Samsung ne fournit même plus de chargeur en standard avec ses plus grandes références ! En revanche, si l’emplacement pour carte microSD tend à nouveau à disparaître sur le très haut de gamme tout comme la prise jack, on apprécie l’écart de prix raisonnable entre des versions 128 à 256 Go, par exemple, ainsi que l’ajout d’écouteurs filaires de bonne qualité dans la boîte, grâce au rachat d’AKG par le constructeur.

Pour les amateurs de smartphones petit format On aime La compacité et la légèreté de l'appareil

Le superbe écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces

La qualité photo convaincante (mode nuit en particulier)

L’interface One UI, parmi les meilleures du marché

Le processeur puissant

L’endurance nettement améliorée

La qualité audio avec les écouteurs filaires et HP AKG On n'aime pas La disparition (à nouveau) de l'emplacement carte mémoire

L’absence de charge ultra rapide Verdict : Remédiant aux défauts du Galaxy S20, notamment ne matière d’autonomie, le puissant Galaxy S21 en reprend les petites dimensions, pour le plus grand bonheur de ceux en quête d’un smartphone compact et léger, une espèce en voie de disparition. Bénéficiant d’un équipement moins haut gamme que celui du S21 Ultra, surtout en photo, ce modèle de base bénéficie d’un prix certes un peu plus abordable. On aurait toutefois apprécié la présence d’une fonction de charge ultra rapide. Il faut se contenter d’une charge rapide et d’un chargeur compatible vendu en option.

Pour ceux qui privilégient le design On aime Le design réussi, particulièrement original

Les améliorations du châssis, dont la résistance à l’eau

L’écran principal de 6,7 pouces de belle qualité

Son rafraîchissement adaptatif à 120 Hz

L’écran externe plus grand, qui gagne en fonctionnalités

La puissance et l’interface One UI adaptée On n’aime pas La batterie de 3300 mAh à l’autonomie faiblarde

L’absence de charge rapide

Moins bon en photo que les S21, surtout de nuit

Le format 22 :9 pas idéal pour le visionnage de séries Verdict : C’est le joyau de la gamme Galaxy, avec son bel écran pliable et son format à clapet ultra compact. 500 euros moins cher que son prédécesseur, le Galaxy Z Flip 3 le surpasse dans presque tous les domaines. On apprécie notamment l’écran externe désormais de 1,9 pouce, beaucoup plus pratique pour accéder à ses notifications, et une qualité photo en franche amélioration. Extrêmement puissant avec son processeur Snapdragon 888, ce Flip convient à tous types d’usage. Il reste que son écran principal tout en longueur n’offre pas un format idéal pour les séries ou films et que l’autonomie s’avère trop juste pour passer le cap de la journée. Deux défauts que la magie du design fait vite oublier. Lire le test

Pour les joueurs et les amateurs de belles photos On aime La qualité de l'écran 6,8 pouces vraiment bluffante

La puissance de la plate-forme Exynos

Le duo de choc One UI + Android 11

L’amélioration de l’autonomie

La qualité des prises en vue en toute circonstance

La vidéo 4K et 8K avec stabilisation améliorée

La compatibilité avec le stylet S-Pen On n’aime pas La prise en main parfois difficile

La charge rapide en régression par rapport au S20 Ultra

L’absence d’emplacement microSD Verdict : Avec son processeur Exynos de dernière génération, gravé en 5 nm, et ses 12 Go de RAM, le S21 ultra compte parmi les smartphones les plus puissants du moment, ouvrant de perspectives illimitées en termes d’usage. Le smartphone profite également d’un équipement photo d’exception, avec quatre objectifs à l’arrière, dont un ultra grand-angle et deux téléobjectifs pour des prises de vue irréprochables et variées. Seul regret sur ce fleuron de la gamme phare de Samsung : la charge rapide est de seulement 25 W, alors que la concurrence fait bien mieux en la matière. Lire le test

Pour les étudiants qui veulent travailler confortablement On aime Le grand et bel écran 6,5 pouces à 120 Hz

La puissance suffisante pour jouer

L’autonomie d’environ 2 jours en usages classiques

L’étanchéité (IP67)

Le design simple et élégant On n’aime pas La qualité photo perfectible (surtout de nuit)

Le chargeur 15W peu rapide Verdict : Ce Galaxy A52s reprend en grande partie l’équipement qui a fait le succès de son prédécesseur le A52, en ajoutant un processeur de dernière génération, suffisamment puissant pour gérer tous types d’usages dont le jeu. On apprécie l’équipement complet de ce smartphone milieu de gamme qui ne pèche véritablement qu’en photo face à ses cousins haut de gamme.

Pour les ados qui redoutent la panne sèche On aime Le grand écran LCD de 6,5 pouces bien contrasté

La batterie de 5000 mAh à l’autonomie remarquable

Prise en main et réactivité agréables

Pour sa surcouche Samsung One UI

La Connectivité 5G, rare à ce niveau de prix On n’aime pas La perte de l’étanchéité

Le manque de puissance pour le jeu Verdict : Ce smartphone à prix raisonnable séduit par son grand écran de qualité satisfaisante et surtout sa batterie haute capacité de 5000 mAh qui lui assure une confortable autonomie. Son processeur relativement puissant et compatible 5G lui permet de gérer de façon assez fluide à peu près tous les usages, sauf les jeux gourmands en ressources. À ce niveau de prix, ce smartphone n’est pas étanche, mais offre une qualité photo tout à fait correcte.

Comment bien choisir son smartphone Samsung Galaxy

Comprendre les gammes.

En fonction de votre budget, orientez vos recherches vers la bonne gamme ! Du smartphone premier prix à l’appareil le plus emblématique, Samsung commercialise l’ensemble de ses gammes sous l’appellation Galaxy. Les terminaux Galaxy S, Galaxy Note (pour les modèles à stylet) et Galaxy Z (pour les modèles pliables) constituent toutefois le haut du panier tandis que les Galaxy A regroupent les modèles milieu, voire (plus récemment) entrée de gamme. Moins connue, la série M (anciennement J) concentre également des modèles à prix très compétitif. Comptez un budget de 200 à 300 euros pour les M, de 150 à 500 € pour les A, de plus de 500€ pour les S ou Note et jusqu’à 1800 euros pour le Z Fold 3.

Quel Samsung Galaxy pour jouer ?

Pour son format relativement compact, le smartphone offre une puissance digne d’un mini-ordinateur, mais seuls les plus performants, comme les Galaxy S, Note ou Z vous permettront de jouer, en toute fluidité, aux titres mobiles les plus gourmands en ressources. Pour profiter à fond des graphismes, mieux vaut en effet opter pour un processeur haut de gamme comme les derniers Exynos 2100 de Samsung présents dans les S21 ou les Snapdragon 865+ ou 888 de Qualcomm, présents sur les Z. Du côté de l’affichage, préférez un taux de rafraîchissement élevé (de 90 à 120Hz) pour un confort visuel accru.

Quel modèle choisir pour surfer et communiquer

Inutile d’acheter un smartphone puissant pour naviguer sur le Web, regarder des vidéos YouTube, poster des photos sur Instagram ou échanger des messages sur WhatsApp. Un grand écran de bonne qualité, une autonomie satisfaisante et une connectivité correcte s’avéreront amplement suffisants. Ce que peut vous offrir un Galaxy A d’ancienne génération (A32 ou A42) ou, si votre budget est un peu plus important, un A52s pour profiter de photos de meilleure qualité et d’un écran 120 Hz pour une fluidité de navigation très agréable. Il est même paré pour les réseaux très haut débit 5G.

Quel modèle choisir pour ne pas alourdir ses poches

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de smartphones petit format, ils sont en voie de disparition ! Bonne nouvelle en revanche, Samsung commercialise l’un des (derniers) plus petits modèles du marché, le Samsung Galaxy S21. Avec son écran de 6,2 pouces, une épaisseur sous la barre des 8 mm et un poids plume de 169 grammes, ce smartphone tiendra dans toutes les poches et ne les déformera plus.

Quel modèle choisir pour éviter la panne sèche

Il n’y a pas de miracle, pour bénéficier d’une bonne autonomie, mieux vaut opter pour un mobile équipé d’une batterie haute capacité (4500 à 5000 mAh) et on les trouve sur les modèles plus grands, capables des accueillir. Le Galaxy S21 Ultra (6,8 pouces) offre grâce à ce type de batterie une belle endurance, tout comme le Galaxy S20 FE, un peu plus petit (6,5 pouces pour une batterie de 4500 mAh), pour bien moins cher. Dans le milieu de gamme, les A52s et A32 (au format 6,5 pouces + batterie de 5000 mAh) s’en tirent remarquablement bien avec des autonomies de deux jours. D’ailleurs ; les smartphones les plus endurants sont le plus souvent présents dans les séries entrée et milieu de gamme.

Quel modèle choisir pour stocker des applis et des fichiers

Sur le segment haut de gamme, le port microSD pour étendre l’espace de stockage tend à disparaître. En revanche, Samsung propose des capacités d’au moins 128 Go sur ses modèles en remplacement des 64 Go. Et il est bien sûr possible de faire appel au Cloud du constructeur (ou de Google par exemple) pour libérer de l’espace supplémentaire sur son Galaxy. Si vous optez pour un smartphone d’entrée à milieu de gamme, le port microSD est souvent proposé, comme le A52s ou A32. Et aussi sur l’atypique Fan Edition du S20.