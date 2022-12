Samsung Galaxy S23 : processeur, capteurs photo, design, date de sortie, etc.

Puce Snapdragon 8 Gen 2, capteur de 200 mégapixels, communication par satellite, plus grosse batterie… les détails techniques concernant les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra de Samsung sont de plus en plus nombreux à mesure qu’on se rapproche de leur lancement, au mois de février prochain.

Comme tous les ans, les spéculations sur les prochains smartphones haut de gamme de Samsung vont bon train, car dans moins de deux mois, les prochains Galaxy S, qui succèderont aux Galaxy S22 actuellement en vente, seront sur le point de débouler dans les boutiques.

Encore une fois, le constructeur devrait proposer trois nouveaux modèles :

Le Galaxy S23.

Le Galaxy S23+, une version un peu plus sophistiquée, avec en particulier un plus grand écran.

Le Galaxy S23 Ultra, doté de l’équipement le plus haut de gamme (écran, capteurs photo, batterie, etc).

Les smartphones devraient être annoncés lors de l’évènement Galaxy Unpacked de Samsung, qui devrait avoir lieu en fin de la première semaine de février (donc le 2 ou 3 février 2023). Sachant que – traditionnellement – la disponibilité des nouveaux smartphones est effective deux semaines après cette date, le Galaxy S23 et ses deux grands frères devraient être livrés vers le 17 février.

Rendu du Galaxy S23 © OnLeaks / Digit

A quel prix seront vendus les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra ?

Rien n’a encore filtré sur les prix des trois modèles, dans leurs différentes configurations (mémoire et capacité de stockage). Pour l’instant, on peut rappeler les prix de lancement des Galaxy S22.

S22 avec 8 Go de mémoire et 128 ou 256 Go d’espace de stockage, aux prix respectifs de 859 € et 909 €.

avec 8 Go de mémoire et 128 ou 256 Go d’espace de stockage, aux prix respectifs de 859 € et 909 €. S22+ avec 8 Go de mémoire et 128 ou 256 Go d’espace de stockage, aux prix respectifs de 1059 € et 1109 €.

avec 8 Go de mémoire et 128 ou 256 Go d’espace de stockage, aux prix respectifs de 1059 € et 1109 €. S22 Ultra lancé à partir de 1259 € (8 Go de mémoire et 256 Go d’espace de stockage). Modèles avec 12 Go de mémoire : 1359 € (256 Go de stockage), 1459 € (512 Go de stockage) et 1659 € (1 To de stockage).

Le constructeur va-t-il rester sur de telles bases ou les prix vont-ils encore augmenter un peu ? Réponses dans moins de deux mois.

Le design des Galaxy S23 va-t-il évoluer ?

A priori, il ne devrait pas y avoir de gros changements pour la face avant des trois smartphones. Le minuscule poinçon, où est logé le capteur photo frontal, figurera toujours au centre de l’écran.

D’autre part, il semblerait que l’on connaisse déjà les dimensions du Galaxy S23 Ultra. En effet, ce dernier devrait mesurer 16,4 x 7,81 x 0,89 cm, pour un poids de 233 grammes. A un ou deux millimètres près, son format n’évoluera donc pas par rapport au Galaxy S22 Ultra (16,3 x 7,79 x 0,89 cm).

Le Galaxy S23 Ultra devrait toujours être livré avec son stylet, qui pourra être rangé dans un emplacement situé à côté du port USB C.

Rendu du Galaxy S23+ © OnLeaks / Digit

Le principal changement, en terme de design, devrait concerner les Galaxy S23 et S23+. Les deux nouveaux smartphones devraient abandonner le traditionnel bloc optique, qui regroupe tous les capteurs photo dorsaux. En effet, ce dernier devrait disparaître pour que les deux smartphones reprennent à leur compte le design inauguré sur le Galaxy S22 Ultra, avec des capteurs directement intégrés dans la coque arrière.

D’autre part, comme le montre une photo qui a fuité, dévoilant des coques de protection censées protéger les trois modèles, on voit que les Galaxy S23 et S23+ auraient des bords plus arrondis que ceux du Galaxy S23 Ultra, qui serait doté de bords plus carrés.

Bien sur, l’étanchéité totale à l’eau et à la poussière sera toujours au programme, avec la certification IP68, comme les trois modèles de l’année dernière.

La diagonale de l’écran OLED des Galaxy S23 va-elle-changer ?

Toutes les informations qui ont fuitées jusqu’à maintenant semblent indiquer que les écrans OLED des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra devraient avoir les mêmes caractéristiques techniques que ceux de la génération S22.

Ainsi, les Galaxy S23 et S23+ devraient toujours avoir une diagonale de 6,1 pouces et 6,6 pouces, tandis que le modèle haut de gamme – le S23 Ultra – sera doté d’un écran de 6,8 pouces.

Pour ce dernier, la définition d’affichage sera toujours de 3088 x 1440 pixels (comme le S22 Ultra donc). Elle ne devrait pas évoluer non plus sur les S23 et S23+, avec un mode affichant 2340 x 1080 pixels.

Pour ce qui est de la fréquence d’affichage, les trois Galaxy S23 devraient supporter un mode 120 Hz.

Quels capteurs photo pour les Galaxy S23 ?

La principale grosse nouveauté attendue concerne le capteur principal du Galaxy S23 Ultra, qui pourra capturer des clichés en 200 mégapixels. Il s’agirait du modèle Samsung Isocell HP2, qui remplacerait donc le capteur de 108 mégapixels qui était utilisé depuis le S20 Ultra.

Par conséquent, si on en croit les deux clichés récemment publiés par un leaker, le capteur de 200 mégapixels serait en mesure de produire des images nettement plus précises que celles issues du capteur de 108 mégapixels du Galaxy S22 ultra. Un autre cliché est censé comparer les performances du capteur de 200 mégapixels à celles du capteur 108 mégapixels du Galaxy S22 Ultra et à celui du Pixel 7 Pro (50 mégapixels).

S23 Ultra © OnLeaks

En revanche, les trois autres capteurs du S23 Ultra devraient être conservés :

Un capteur grand angle de 12 mégapixels.

Un capteur téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x.

Un capteur téléobjectif périscopique de 10 mégapixels avec zoom optique 10x.

Les Galaxy S23 et S23+, quant à eux, pourraient conserver les capteurs des Galaxy S22 et S22+. A savoir : un capteur principal de 50 mégapixels, un grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif avec zoom optique 3x.

Il est également possible que les Galaxy S23 puissent réaliser des enregistrements vidéo en 8K légèrement plus fluides que ceux de la génération S22, grâce à un nombre d’images par seconde qui passerait de 24 à 30.

Les Galaxy S23 vont-ils offrir les meilleures performances ?

Les choses sont a priori actées. Le processeur Exynos de Samsung, qui était jusqu’à maintenant réservé aux smartphones Galaxy S commercialisés en Europe, n’est plus à l’ordre du jour. Et c’est une bonne chose, car les différentes déclinaisons de la puce Samsung se sont toujours montrées moins performantes que les puces équivalentes de Qualcomm.

Pour les Galaxy S23, ça sera donc le Snapdragon 8 Gen 2 pour tout le monde ! Rappelons que ce modèle intègrent 8 cœurs :

1 cœur cadencé à 3,2 GHz

4 cœurs cadencés à 2,8 GHz

3 cœurs cadencés à 2,0 GHz.

Il se pourrait même que la puce Qualcomm intégrée aux Galaxy S23 soit overclockée, avec la fréquence de son cœur le plus rapide boostée à 3,36 GHz.

D’autre part, à l’instar de l’iPhone 14, Samsung pourrait doter ses Galaxy S23 d’une fonction de communication par satellite pour résoudre les problèmes liés aux zones blanches, ou les réseaux 4G ou 5G sont absents.

Quelle autonomie pour les Galaxy S23 ?

Si la batterie du Galaxy S23 Ultra devrait conserver la même capacité, de 5000 mAh (4855 mAh en fait), que son prédécesseur, celles des Galaxy S23 et S23+ devrait voir leur capacité gagner 200 mAh, pour atteindre respectivement 3900 mAh et 4500 mAh, ce qui est toujours bon à prendre…

