Android 15 : vous pourrez cacher des applications et notifications sensibles grâce à l’espace privé

Android 15 devrait proposer une nouvelle fonctionnalité nommée « espace privé ». Elle permettra à l’utilisateur de cacher des applications et des notifications sur son appareil.

Android 15 ne possède pas encore de date de sortie officielle, mais le système d’exploitation commence à dévoiler de plus en plus de ses fonctionnalités. Grâce à la Developer Preview 2, les amateurs de gaming ont pu découvrir que l’OS rendra leurs jeux encore plus fluides.

Android 15 pourrait aussi faire le bonheur de ceux qui souhaitent absolument protéger leur vie privée. Une fonctionnalité nommée « Private Space » permettraient ainsi de masquer des applications et des notifications sensibles.

L’espace privé d’Android 15 vous permettra de cacher des applications

La fonctionnalité « espace privé », avait déjà fait parler d’elle l’an dernier. Cette option permettant d’installer des applications dans un profil distinct, verrouillé et pouvant être masqué à tout moment serait bien intégrée à Android 15.

En s’intéressant de près à la version bêta 2.1 d’Android 14 QPR3, Android Authority a découvert comment celui-ci devrait fonctionner. Google proposerait d’abord à l’utilisateur de créer un espace privé avec un compte dédié pour assurer la confidentialité des données liées aux applications de votre espace privé.

Notez que celui-ci ne peut pas être transféré vers un autre appareil. Après avoir créé un compte Google, vous pouvez choisir d’utiliser votre verrouillage d’écran actuel ou une façon unique d’accéder à votre espace privé (code PIN, empreinte digitale…). Pour modifier les paramètres de votre espace privé, il suffira de vous rendre dans « Paramètres > Sécurité et confidentialité > Espace privé ».

D’ici, vous pouvez choisir de masquer automatiquement l’espace privé dans votre liste d’applications lorsqu’il est verrouillé ou de faire apparaître les notifications sensibles sur l’écran de verrouillage lorsque votre espace privé est déverrouillé. Bien sûr, il peut aussi être supprimé à tout moment.

La fonctionnalité pourrait être disponible dans la version stable d’Android 15, mais aussi sur Android 14. Il faudra attendre quelques mois avant de savoir si Google compte réellement l’intégrer à ses systèmes d’exploitation.