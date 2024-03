Android Auto affiche une nouvelle icône, un bug dans Waze perturbe la navigation : c’est le récap’ !

Tous les matins (sauf le lundi), on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Samedi matin, on découvrait que Google bloquait le protocole RCS chez certains, que le PS Portal est un succès inattendu, et qu’Amazon Prime Gaming offrait un nouveau jeu. Dimanche, on récapitulait toutes les news essentielles de la semaine dernière : la version 11.4 d’Android Auto disponible, Samsung et sa Galaxy Ring… et bien plus encore ! Ce mardi au programme c’est Android Auto, Waze et Windows.

Une vulnérabilité exploitée dans Windows 10 et 11 a été corrigée

Microsoft déploie un autre correctif pour une faille de sécurité, mais cette fois-ci, profondément ancrée dans le noyau de Windows. Cette vulnérabilité, connue sous le nom technique de CVE-2024-21338, n’était pas qu’un simple bug à corriger lors d’une mise à jour de routine. Découverte il y a six mois par les vigilants yeux d’Avast, cette brèche de sécurité a révélé une vulnérabilité majeure au cœur même de Windows 10 et Windows 11, ainsi que des serveurs Windows 2019 et 2022.

© Envato

Waze fait des siennes chez certains utilisateurs. Comme le rapporte Auto Evolution, Waze n’affiche plus l’indicateur de vitesse lorsqu’on l’utilise sur CarPlay. Concrètement, l’écran d’infodivertissement n’indique plus la vitesse à laquelle nous roulons ainsi que la limitation de vitesse en vigueur. Le bug survient uniquement chez une poignée d’utilisateurs de CarPlay, certains étant épargnés. Il ne se manifeste pas sur Android Auto ou sur la version mobile de l’application, du moins à notre connaissance. Suivez le lien pour savoir comment vous en débarrasser !

Android Auto affiche l’icône P sur certaines applications

© Google

Google vient d’introduire une nouveauté toute fraîche sur la version embarquée de son système d’exploitation mobile. C’est un changement graphique notable qui permettra aux utilisateurs de comprendra immédiatement quelles applications d’Android Auto ne peuvent pas être utilisées pendant la conduite. Pour des raisons de sécurité évidentes, certaines apps susceptibles de distraire le conducteur peuvent s’ouvrir uniquement lorsque vous êtes garé. Dans un souci de transparence, ces applications seront désormais affublées d’un badge “P” dans Android Auto, indiquant que leur utilisation est conditionnée au stationnement du véhicule