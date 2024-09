Android Auto s’enrichit : les utilisateurs auront bientôt beaucoup plus de choix d’applications

Android Auto est dans le collimateur des autorités européennes et c’est une bonne chose : Google aurait violé les lois anti-monopole avec sa plateforme. L’entreprise doit maintenant l’ouvrir à davantage d’applications, ouvrant la voie à plus de choix pour les utilisateurs.

Crédit : BMW

Pendant longtemps, les applications sur Android Auto se ressemblaient toutes. Cela était dû aux règles strictes imposées par Google. Les développeurs se devaient d’obéir à un format spécifique pour le système d’infodivertissement alimenté par smartphone. Pour ces longues années de restrictions, la firme de Mountain View est maintenant dans le collimateur des autorités européennes.

Et c’est une bonne chose. La pression judiciaire à mené Google a ouvrir davantage Android Auto. De récentes mises à jour rendent plus aisée la compatibilité pour certaines applications, qui n’ont plus à obéir aux anciens pré-requis de Google.

Android Auto s’ouvre grâce à la pression des autorités européennes

Comme le rapporte Reuters, les restrictions imposées par Google aux applications Android Auto pourraient enfreigner les règles de la concurrence sur le marché commun. L’affaire a d’abord été portée devant la justice italienne par l’application JuicePass. Cette app de recharge pour les véhicules électriques était auparavant bloquée sur Android Auto car elle ne correspondait pas au modèle de Google.

Lors de la première tentative de lancement de l’application en 2021, JuicePass ne pouvait tout simplement pas fonctionner sur Android Auto, menant au refus de Google. La même année, l’entreprise s’est vu infliger une amende en Italie pour ce refus, au motif qu’elle aurait ainsi favorisé ses propres applications Maps et Waze.

Google a depuis ouvert ses portes à de nouveaux types d’applications pour Android Auto, y compris des applications de navigation. Techniquement, cela pourrait maintenant permettre à JuicePass de se lancer sur la plateforme, mais aussi à des développeurs qui ont pu être jusqu’ici rebutés par les règles de Google.

Pourtant cette semaine, l’avocate générale de la Cour de justice de l’Union européenne, Laila Medina, déclarait que les règles de Google « pourrait constituer une violation des règles de concurrence ». On ignore si cela tient compte des récents assouplissements des règles, ou si la firme doit encore ouvrir davantage Android Auto aux applications tierces.

Dans un communiqué, Google indique : « Nous prenons note de l’avis de l’avocat général et attendons la décision finale de la Cour. Depuis le début de cette affaire, nous avons travaillé pour ajouter le modèle demandé par Enel (développeur de JuicePass), et de nombreuses applications similaires sont déjà disponibles dans le monde entier sur Android Auto ».

Pour nous utilisateurs d’Android Auto, l’avantage de l’ancien format était au moins d’assurer une certaine stabilité sur la plateforme. Depuis, certaines applications peuvent provoquer des écrans noirs comme Everand. Espérons que l’ouverture du système ne provoquera pas davantage de bugs de ce genre, ni l’arrivée prochaine de Gemini Live !