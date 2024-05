La vitesse bientôt limitée à 30 km/h dans toutes les villes de France ?

Et si la vitesse maximale autorisée dans toutes les villes de France passait de 50 km/h à 30 km/h ? En tout cas, il s’agit de la volonté de l’Association Prévention Routière, qui souhaite une modification du code de la route.

© Ville de Houilles

La Mairie de Paris souhaite toujours abaisser la vitesse sur le périphérique à 50 km/h, contre 70 km/h actuellement. Le gouvernement s’oppose vivement à cette modification, mais Anne Hidalgo et les élus tiennent coûte que coûte à appliquer cette mesure de son plan Climat.

Et si un changement impactant cette fois tous les automobilistes de France arrivait prochainement ? L’Association Prévention Routière souhaite abaisser la vitesse maximale en agglomération de 50 km/h à 30 km/h.

Une association demande que la vitesse en agglomération soit abaissée à 30 km/h

L’Association Prévention Routière vient de lancer une pétition pour obtenir une modification importante du code de la route. Elle souhaite que la vitesse dans toutes les villes de France soit limitée à 30 km/h et non plus à 50 km/h.

« Ainsi, à 30 km/h un piéton a près de 90 % de chance de survie en cas de collision avec un véhicule, et seulement 20 % à 50 km/h ! » assure l’association dans sa pétition. Celle-ci totalise déjà plus de 800 signatures sur l’objectif de 1000 fixé par Prévention Routière, preuve qu’elle ne mène pas son combat seule.

L’association parviendra-t-elle réellement à obtenir une modification de l’article R413-3 du code de la route ? Quoi qu’il en soit, elle compte bien garder le cap jusqu’aux prochaines élections municipales prévues en 2026.

Rappelons que plusieurs grandes villes de France comme Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Rennes ou encore Paris ont déjà limité la vitesse d’une grande partie de leurs routes à 30 km/h. Un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé indique que le risque de décès est divisé par huit en baissant la vitesse de circulation de 50 à 30 km/h.