Assurance auto : les assureurs s’emparent de vos données de conduite pour facturer plus cher

Votre voiture vous surveille. Les constructeurs automobiles collectent des données sur votre conduite et les partagent avec les compagnies d’assurance. Ces informations peuvent influencer vos primes, et même vous pénaliser si vous êtes un bon conducteur.

Imaginez conduire prudemment pendant des années, sans accident ni infraction, puis voir votre assurance automobile grimper en flèche. C’est l’expérience vécue par Kenn Dahl, un Américain propriétaire d’une Chevrolet Bolt. La raison ? Ses données de conduite étaient collectées par sa voiture et transmises à des assureurs via des courtiers en données.

Big Brother au volant : certains assureurs auto traqueraient vos moindres faits et gestes

Les voitures modernes regorgent de technologies, et certaines collectent des informations sur votre façon de conduire : vitesse, freinage, accélération… Ces données sont ensuite transmises à des entreprises comme LexisNexis, qui génèrent des profils de risque pour les assureurs.

M. Dahl a découvert, à son grand dam, que son rapport LexisNexis détaillait minutieusement ses trajets sur six mois : horaires, distances parcourues, et même les moments d’accélération brusque ou de freinage appuyé. Il ne semble toutefois pas y avoir de différentiation entres les voitures électriques et les autres.

Ces informations peuvent avoir un impact direct sur le coût de votre assurance, révèle le New York Times. Un conducteur jugé plus à risque par son profil se verra proposer des tarifs plus élevés. Pire encore, certaines compagnies pourraient refuser de l’assurer. Et General Motors n’est pas le seul à transmettre ces informations : Subaru, Kia, Honda, Hyundai seraient également concernés.

Le flou demeure concernant le consentement des conducteurs. Si certains constructeurs automobiles mentionnent ce partage de données dans leurs conditions générales, les détails techniques et l’ampleur de la surveillance restent souvent opaques pour les utilisateurs.

Résultat ? Vos primes d’assurance peuvent grimper en fonction de votre façon de conduire. M. Dahl, pourtant bon conducteur, en a fait les frais. Son rapport LexisNexis, d’une épaisseur de 258 pages, détaillait minutieusement ses 640 trajets sur six mois : horaires, distances parcourues, et même les incidents de conduite jugés à risque.

