Android Automotive permettra bientôt de consulter WhatsApp sans quitter la route des yeux

Crédit : Envato

Google étend les capacités d’Android Automotive aux applications de messagerie et de VoIP. Cette évolution devrait améliorer l’expérience de conduite des millions d’automobilistes qui utilisent le système d’exploitation, à ne pas confondre avec l’application embarquée Android Auto. Les applications se retrouveront englobées dans une nouvelle catégorie intitulée “Communications“.

Android Automotive permet de consulter sa messagerie sans quitter la route des yeux

Aux dernières nouvelles d’Android Automotive, l’Assistant Google se dotait d’une interface plus discrète. Le changement à venir dans la prochaine mise à jour est bien plus significatif : il sera bientôt possible de consulter sa messagerie sans quitter la route des yeux. Vous pourrez donc rester en contact avec vos proches, en utilisant l’application de messagerie désirée et ce en toute sécurité.

Concrètement, l’assistant vocal intégré lira les messages entrants à haute voix, ce qui permettra de rester concentré sur la conduite tout en restant informé. Bien évidemment il sera possible de répondre en parlant à l’assistant. Ceci n’est valable qu’avec la voiture en mouvement : une fois garée, il sera possible d’accéder au clavier sur le système d’infodivertissement, pour écrire ses messages soi-même plus rapidement.

Les applications VoIP bientôt disponibles dans Android Automotive

Les possibilités de communications ne s’arrêtent pas là. Google ouvre également la porte aux applications VoIP, pour passer des appels téléphoniques en conduisant. Pour ceux qui ont besoin de prendre des appels professionnels importants en déplacement, cela change la donne. Certaines applications permettant également d’être contrôlée par la voix, c’est la garantie de passer des appels en voiture en toute sécurité.

Des applications de messagerie sont déjà disponibles sur Android Auto, mais avec des fonctionnalités limitées. Elles se concentrent principalement sur la lecture de messages à haute voix ou l’envoi de réponses vocales. L’autorisation d’applications populaires telles que WhatsApp ou Zoom sera accueillie avec bien plus d’enthousiasme. Leur arrivée ne devrait pas tarder, avec l’annonce par Google de la catégorie “Communications” lors de la conférence I/O 2024.

Android Automotive va accueillir des applications de messageries populaires comme WhatsApp ou Zoom.

Ces applications seront contrôlables par la voix pour éviter de quitter la route des yeux.

La sortie des applications de messagerie et de VoIP ne devrait pas tarder vu les annonces au Google I/O.

Source : Android Authority