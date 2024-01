Android Auto et CarPlay pourraient bien disparaître au profit d’Android Automotive

Assistons-nous au début de la fin des bien-aimés systèmes d’infodivertissement pour voitures, comme Apple CarPlay ou Android Auto ? C’est fort possible. En plus de Volvo, Renault ou Polestar, d’autres constructeurs, comme General Motors, veulent intégrer parfois exclusivement Android Automotive à leurs véhicules.

Android Automotive © Google

Les systèmes d’infodivertissement des voitures sont de plus en plus connectés et intelligents. Pour profiter de leurs applications favorites, les conducteurs peuvent utiliser leur smartphone, via Apple CarPlay ou Android Auto.

Mais Google propose une autre solution : Android Automotive OS, son système d’exploitation intégré aux véhicules, parfois nommé Android For Cars. Certains constructeurs, comme General Motors, ont déjà fait le choix de l’adopter, au risque de délaisser les utilisateurs de smartphones.

Android Automotive : le système de Google qui pourrait remplacer Apple CarPlay et Android Auto

En 2024, Android Automotive est déjà présent sur certains modèles de Renault, Volvo ou Polestar. Mais il devrait aussi et bientôt arriver chez BMW et Volkswagen, ainsi que Nissan et Lincoln, comme cela a été annoncé en marge du CES 2024. Parmi les voitures qui ont Android Automotive, on peut citer :

La Renault Mégane E-Tech Electric , une voiture électrique compacte qui propose un écran tactile de 12 pouces,

, une voiture électrique compacte qui propose un écran tactile de 12 pouces, La Volvo XC40 Recharge , un SUV électrique qui intègre un écran de 9 pouces,

, un SUV électrique qui intègre un écran de 9 pouces, La Polestar 2, une berline électrique qui dispose d’un écran de 11,15 pouces.

Mais de tous, c’est le constructeur américain General Motors qui a décidé d’aller plus loin en faisant d’Android Automotive le seul système d’infodivertissement disponible sur ses voitures électriques, comme le Chevrolet Blazer EV. Ainsi, les utilisateurs ne pourront plus utiliser Apple CarPlay ou Android Auto, les applications pour smartphone qui permettent de connecter son téléphone à sa voiture.

Mais alors, pourquoi General Motors a-t-il fait ce choix radical ? Selon le constructeur, il s’agit d’améliorer l’expérience des conducteurs de VE, en optimisant la gestion de la batterie et de la recharge, grâce à l’intelligence de Google. Mais il s’agit aussi de collecter plus de données sur les comportements et les habitudes des utilisateurs, qui sont essentielles pour le développement des voitures autonomes. General Motors collabore d’ailleurs avec Google sur ce sujet depuis 2019.

En focalisant ses efforts sur Android Automotive, l’industrie de l’infodivertissement automobile pourrait bien inspirer d’autres constructeurs, si ces derniers choisissent de prendre modèle sur l’initiative de General Motors.