Android : ce menu caché vous révélera l’état de santé de votre batterie

La batterie de notre smartphone n’est pas éternelle. Pour vérifier son état de santé, il existe plusieurs menus insoupçonnés dans les entrailles d’Android. On vous explique.

Le realme GT Neo 3T en charge – Crédit : Tom’s Guide

Nos pauvres smartphones sont mis à rude épreuve. Et c’est notamment leur batterie qui subit de plein fouet le poids de l’âge, celle-ci ayant un nombre limité de cycles de charge. Qui plus est, les utilisateurs utilisent parfois un chargeur inadapté et n’hésitent pas à vider ou à charger leur téléphone à fond. Ce qui aura pour effet de faire perdre de l’espérance de vie à votre batterie.

Pour connaître son état de santé, il existe un menu secret accessible sur certains smartphones Android (cela ne fonctionne pas sur les Samsung). Pour y accéder, il suffit d’écrire le code *#*#4636#*#* dans l’interface où vous tapez habituellement un numéro de téléphone. Cela vous ouvrira les portes d’un menu caché où vous pourrez trouver des informations sur la batterie (température, voltage, santé) en accédant à la section correspondante.

Android : comment faire le diagnostic de votre batterie

Si vous ne trouvez pas les informations que vous cherchez via le code *#*#4636#*#*, ou que le menu est tout bonnement inaccessible sur votre modèle, vous avez aussi la possibilité de taper le code *#0228# qui vous donnera accès à ce menu :

Crédit : Tom’s Guide

Il faut alors s’attarder sur la ligne « Level Block » qui indique les différents degrés de chargement (de 0 à 8). Lorsque vous avez chargé votre téléphone à 100 %, vous devez lire la mention « 8 blocks ». Ainsi, si votre batterie tire la langue, elle pourrait être dans l’incapacité de recharger intégralement ses 8 blocs, les degrés possibles étant restreints à 0-7 (ou encore moins). De quoi expliquer pourquoi votre autonomie est en chute libre.

Sur un modèle Xiaomi, le code *#*#6485#*#* vous permettra également d’en savoir plus sur votre batterie (se référer à la ligne MB_06 dans l’écran qui s’affiche).

Sur les smartphones Samsung Galaxy, il existe un autre chemin pour connaître l’état de détérioration de votre batterie. Ouvrez l’application Samsung Members puis cliquez sur Assistance en bas à droite. Touchez le bouton bleu Afficher les tests puis trouvez la section État de la batterie.

Crédit : Tom’s Guide

L’écran suivant vous indiquera si elle est en bonne santé ou non :