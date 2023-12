Android 15 : votre smartphone vous avertira si votre batterie est en fin de vie

Avec Android 15, Google vous donnera plus de contrôle et de transparence sur l’état de santé de la batterie de votre téléphone. Cette fonctionnalité est directement inspirée d’une fonction similaire déjà présente sur iOS, qui vous alerte si elle doit être remplacée ou non.

Android 15 proposera un vrai menu d’état de santé de votre batterie

La batterie est l’un des éléments les plus importants de nos smartphones, mais aussi l’un des plus fragiles. Avec le temps, elle perd de sa capacité et de son autonomie, ce qui est tout à fait normal. Mais cela peut aussi affecter votre expérience.

Pour vous aider à surveiller la santé de votre batterie et à prendre les bonnes décisions, Android 15 va introduire une nouvelle fonction qui vous fournira des informations détaillées sur l’état de votre batterie. Cette fonctionnalité s’ajoutera à l’alerte des 2% de batterie restants, et s’inspire directement d’une fonction similaire déjà présente sur iOS.

Android 15 vous préviendra si la batterie est à changer : une fonctionnalité attendue depuis longtemps

Même sur Android 14, il est assez difficile d’évaluer avec précision la capacité restante de la batterie de son téléphone. Seule solution, s’appuyer sur des applications tierces, qui ne fournissent pas toujours des informations fiables. Ou alors, passer par ce menu caché, où vous pourrez trouver des informations sur la batterie (température, voltage, santé), mais qui ne marche pas chez Samsung.

Avec Android 15, le système d’exploitation va intégrer une page dédiée à la santé de la batterie dans l’application Paramètres, qui affichera des données plus complètes et plus précises sur l’état de votre batterie :

L’état de santé , qui représente la capacité actuelle de charge complète de la batterie en pourcentage par rapport à sa capacité nominale. Par exemple, si l’état de santé de la batterie d’un appareil est de 90 %, cela signifie que la capacité de charge restante est estimée à environ 90 % par rapport à la capacité d’origine de la batterie.

, qui représente la capacité actuelle de charge complète de la batterie en pourcentage par rapport à sa capacité nominale. Par exemple, si l’état de santé de la batterie d’un appareil est de 90 %, cela signifie que la capacité de charge restante est estimée à environ 90 % par rapport à la capacité d’origine de la batterie. Le recalibrage de la batterie , un processus qui peut prendre quelques semaines pour collecter des données permettant une estimation plus précise de la capacité de la batterie.

, un processus qui peut prendre quelques semaines pour collecter des données permettant une estimation plus précise de la capacité de la batterie. L’état de la pièce , qui permettra de savoir si l’appareil possède la batterie d’origine avec laquelle il a été fabriqué ou si elle a été remplacée.

, qui permettra de savoir si l’appareil possède la batterie d’origine avec laquelle il a été fabriqué ou si elle a été remplacée. Le numéro de série, un identifiant alphanumérique unique, qui fournira des informations supplémentaires sur la batterie.

C’est une bonne nouvelle donc, mais on ne sait cependant pas dans quelle mesure votre smartphone vous avertira si votre batterie doit être remplacée, à l’instar d’iOS. On imagine que Google travaille sur une fonctionnalité similaire.

Une fonctionnalité qui devrait arriver sur les Pixel en premier

Notez que Google a déjà commencé à collecter des statistiques relatives à la batterie en arrière-plan avec Android 14, et a même apporté une nouvelle page, informations sur la batterie, aux appareils Pixel avec la mise à jour de décembre 2023 (qui affiche la date de fabrication de la batterie et le nombre de cycles).

Si on s’attend à ce que ces nouvelles informations débarquent en premier sur les Pixel, la disponibilité de ces fonctionnalités sur d’autres appareils peut dépendre de la compatibilité de l’appareil et de la mise en œuvre de la couche d’abstraction matérielle (HAL) d’Android Health par les fabricants.