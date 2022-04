Un bug étrange sur Google Messages peut surchauffer et vider votre batterie : voici la solution

Un bug dans l’application Google Messages provoque chez certains utilisateurs un niveau anormalement élevé de consommation de la batterie et, dans certains cas, une surchauffe.

Google Messages peut être la raison pour laquelle votre téléphone devient brûlant au niveau de la batterie. Le bug est provoqué sur certains appareils Android lorsque les utilisateurs appuient sur l’icône « images » pour ajouter des pièces jointes lors de la rédaction d’un message.

Un Bug étrange sur Google Messages peut surchauffer et vider votre batterie – Crédits : Pixabay

Le problème semble être au niveau de la communication entre Messages et l’application Appareil photo.

Un pont entre Messages et l’application Appareil photo mis en cause

L’application, comme tant d’autres, permet de prendre rapidement une photo et de l’envoyer par SMS en appuyant sur l’icône Appareil photo. Il semblerait que le dysfonctionnement empêche le pont induit de se fermer. En conséquence, une, voir les deux applications restent potentiellement actives pendant de longues périodes.

Heureusement, il existe une solution rapide à ce problème. Mais il faudra l’appliquer vous-même, car Google n’a pas encore reconnu le problème. Il faudra donc peut-être un certain temps avant que l’entreprise ne déploie un correctif directement dans le software.

À lire aussi > Panne, bug, WhatsApp ne marche plus ? Voici comment y remédier

La solution

L’application est censée cesser automatiquement d’utiliser votre appareil photo au moment où vous avez fini de prendre et d’envoyer une photo. Pourtant, si vous êtes concerne par ce bug, vous devait procéder à sa fermeture par vous-même. Pour ce faire, vous pouvez faire glisser l’application hors de l’écran depuis la vue multitâche de votre smartphone. Ainsi, vous la fermez entièrement et tuez son processus. Tout simplement.

Aussi, si la fonction appareil photo de Google Message ne vous intéresse pas, il est également possible de supprimer l’autorisation d’accès à la caméra par l’application. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres d’Android, puis dans le menu application, et choisissez « Google Messages ». Dans le menu, sélectionnez « autorisations » et retirez à l’application l’autorisation d’utiliser l’appareil photo.

L’application Google Messages s’impose comme l’une des meilleures applications de messagerie sur Android. Pour plusieurs fabricants, notamment Samsung, c’est même l’application par défaut pour gérer les SMS et les RCS. Mais cela n’empêche pas le géant de faire des erreurs. Pour exemple, la semaine dernière, un bug sur les smartphones Pixel modifiait aléatoirement les sonneries.

À lire aussi > Android / RCS : comment activer le remplaçant du SMS sur votre smartphone ?

Source : TheVerge