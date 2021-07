Animal Crossing New Horizons : le Monopoly arrive en août

Avis aux fans d’Animal Crossing : New Horizons et de jeux de plateau. Un nouveau Monopoly sur le thème d’Animal Crossing vient d’être annoncé et il sera disponible en août. Les précommandes du jeu de société sont déjà ouvertes.

L’un des meilleurs jeux de la Nintendo Switch va bientôt avoir droit à son propre Monopoly. Après le Monopoly de Super Mario sorti en 2017 avec des règles modifiées, puis celui de Fortnite lancé en 2018 avec des règles également remaniées, c’est au tour d’Animal Crossing : New Horizons d’être adapté en jeu de plateau.

Le Monopoly d’Animal Crossing : New Horizons – Crédit : Hasbro

Hasbro s’est associé à Nintendo pour développer cette nouvelle version du Monopoly qui saura ravir petits et grands. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que nous en entendons parler. Le jeu a fuité sur la toile au début de la semaine. En effet, un internaute a découvert ce Monopoly à Walmart qui avait été mis en vente par erreur. Finalement, le Monopoly d’Animal Crossing : New Horizons a été officialisé et il sort au mois d’août.

Collectionnez des insectes, des poissons, des fossiles et des fruits dans ce Monopoly aux couleurs d’Animal Crossing : New Horizons

Dans le Monopoly d’Animal Crossing : New Horizons, le but n’est pas de collectionner le plus de propriétés possible afin de récupérer leur loyer, mais de collectionner des insectes, des poissons, des fossiles et des fruits. Vous incarnez l’un des quatre villageois qui se présentent sous la forme de pions jouables.

Selon la description officielle du jeu de plateau, « après votre premier tour du plateau, vous choisissez une carte de compétence avec une capacité que vous pouvez utiliser tout au long du jeu. En vous déplaçant sur le plateau avec des jetons personnalisés inspirés du jeu vidéo, vous accomplissez des tâches insulaires et rencontrez d’autres personnages ».

Le plateau du Monopoly est évidemment aux couleurs d’Animal Crossing. L’objectif du jeu est de dépenser des clochettes pour acheter des décorations. Ce ne sont pas des billets, mais de petits jetons. Les décorations valent des Nook Miles. Le joueur qui amasse le plus de Nook Miles remporte la partie de Monopoly. Les règles ont donc été modifiées par rapport au jeu original, mais vous risquez tout de même de passer par la fameuse case prison. Enfin, le Monopoly d’Animal Crossing : New Horizons est d’ores et déjà disponible en précommande à 24,99 $.

