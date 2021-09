Apple Watch Series 7 : écran plus grand, autonomie accrue, étanchéité, on vous dit tout

Pas de gros changements côté design pour cette nouvelle édition de la Watch Series 7 mais un affichage plus grand, une résistance encore renforcée et surtout des progrès au niveau de la charge et de l’autonomie.

Contrairement à ce que pouvaient laisser croire les différentes images de synthèse qui avaient « fuité » ces derniers mois, la nouvelle montre connectée d’Apple ne constitue pas une révolution en termes de design. Les bords de l’écran ainsi que ceux du boîtier de l’Apple Watch Series 7 sont toujours aussi arrondis…

La nouveauté provient surtout du fait que le constructeur a réussi à réduire les bords de son écran Retina. Ainsi, l’affichage bénéficie d’une surface légèrement plus grande que sur la Watch Series 6 (41 et 45 mm contre 40 et 44 mm), sans pour autant modifier les dimensions de la montre, ce qui est déjà bien ! En plus de cela, Apple annonce avoir amélioré la luminosité de l’affichage de 70 %. Et pour tirer le meilleur parti de cet affichage légèrement agrandi, l’interface a elle aussi été retravaillée afin d’afficher de plus grands boutons, pouvant contenir plus de texte.

Bien sur, l’écran Ecran Retina supporte toujours le mode Always On. D’autre part, la montre se voit renforcée, grâce à un nouveau verre plus résistant et à une résistance à la poussière accrue, puisque l’Apple Watch Series 7 est désormais certifiée IP6X.

Pour ce qui est de l’autonomie, Apple annonce que la Watch Series 7 est en mesure de fonctionner pas moins de 18 heures, soit une grosse journée. Et comme cela peut sembler peu finalement, le temps de recharge de la batterie a également été accéléré de 33 % par rapport à la précédente génération. Il ne faut que 45 minutes pour regagner 80 % de l’autonomie totale. C’est toujours ça de gagné !

À lire aussi > Montres connectées : les meilleurs smartwatches de 2021

Quelles sont les nouvelles fonctions de la Watch Series 7 ?

Du côté des nouvelles fonctionnalités, la Watch Series 7 dispose désormais de modes spécialement conçus pour les amateurs de la méthode Pilates et de Tai Chi. Et pour les amateurs de cyclisme, la montre est maintenant capable de mettre automatiquement en pause et de relancer la mesure des performances lorsque le détecteur de mouvement aura repéré un arrêt.

D’autre part, outre deux nouveaux cadrans exclusivement conçus pour la Watch Series 7, une nouvelle façon de saisir du texte fera son apparition, grâce à un véritable clavier qui sera affiché intégralement.

Pour le reste, la montre d’Apple embarque toujours des capteurs permettant de détecter le niveau d’oxygène sanguin ainsi que la fréquence cardiaque (ce qui permet de générer un électrocardiogramme). Fonctionnant sous Watch OS 8, la Watch Series 7 est de plus résistante à l’eau à 50 mètres.

L’Apple Watch Series 7 sera très prochainement disponible en cinq coloris (vert, bleu, rouge, argent et noir). Aux États-Unis, elle est proposée à partir de 399 $.

Source : Apple