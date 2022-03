Apple apporte la 5G et la puce A15 Bionic à son nouvel iPhone SE

Alors que la dernière version du smartphone d’entrée de gamme d’Apple, l’iPhone SE, datait de 2020, le constructeur vient d’annoncer un nouveau modèle, dont la principale innovation réside dans l’intégration du processeur A15 Bionic. Rappelons que ce dernier embarque 6 cœurs et un GPU à 4 cœurs. Grâce à ce composant, l’iPhone SE devrait offrir le même niveau de performances que les iPhone 13 ! D’autre part, l’iPhone SE 2022 devrait également exploiter ce processeur plus performant pour offrir une meilleure autonomie et des photos de plus grande qualité. Celles-ci seront toujours capturées par un unique capteur de 12 mégapixels.

Puce A15 Bionic et 5G au programme

L’arrivée de la 5G est l’autre grosse nouveauté proposée par ce nouvel iPhone SE. Pour le reste, peu de changement. Le smartphone compact d’Apple reprend le design du premier iPhone SE, qui était lui même inspiré du châssis de l’iPhone8… Le smartphone exploite toujours un écran Retina de 4,7 pouces qui affiche des images en HD (1334 x 750 pixels). Rappelons que ce dernier exploite une dalle LCD, qui délivre de moins belles images que celles générées par un écran OLED. Et à l’instar de son prédécesseur, l’iPhone SE 2022 est certifié IP 67, ce qui le rend résistant à l’eau et la poussière. Enfin, on retrouve le bouton central et sa fonction Touch ID (pas de Face ID donc !).

L’iPhone SE 2022 sera disponible, sous iOS 15, à partir du 18 mars, à partir de 429 $. Trois coloris seront disponibles : gris, noir et rouge.

A lire aussi > Quels sont les meilleurs smartphones à acheter en février 2022 (Android, iOS) ?