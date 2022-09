Apple Arcade : comment se désabonner facilement du service ?

Apple Arcade © Apple

Apple Arcade offre un accès abordable à certains des meilleurs jeux de l’App Store. Beaucoup d’entre eux sont exclusifs à Apple Arcade, même si vous en trouverez certains sur l’App Store (et le Play Store). Si vous avez par exemple comparé Apple Arcade à Play Pass et décidé que Play Pass offre un meilleur rapport qualité-prix, vous pouvez facilement résilier votre à abonnement Apple Arcade.

L’un des inconvénients d’Apple Arcade est que vous ne pouvez pas conserver vos données de sauvegarde lorsque vous annulez votre abonnement. Pour cette raison, nous vous recommandons d’utiliser l’essai gratuit d’Apple Arcade pour tester autant de jeux que possible, puis d’annuler votre abonnement (et de les acheter séparément ensuite, si besoin).

Un inconvénient d’Apple Arcade est que vous ne pouvez pas conserver vos données de sauvegarde lorsque vous annulez votre abonnement. C’est particulièrement dommage si vous avez trouvé un ou deux jeux non exclusifs sur Apple Arcade. Pour cette raison, nous vous recommandons d’utiliser l’essai gratuit d’Apple Arcade pour tester autant de jeux que possible. Ensuite, annulez votre abonnement et achetez-les séparément.

L’annulation de votre abonnement Apple Arcade peut être effectuée sur iOS et sur macOS. Voici comment procéder.

Comment résilier Apple Arcade sur iOS

Lorsque vous êtes prêt à quitter Apple Arcade, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Paramètres.

Appuyez sur votre nom en haut de votre écran.

Appuyez sur Abonnements.

Appuyez sur Apple Arcade.

Appuyez sur Annuler l’abonnement (ou Annuler l’essai gratuit).

Comment résilier Apple Arcade sur macOS

Voici comment arrêter votre abonnement à Apple Arcade depuis votre Mac :