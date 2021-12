Facebook : comment supprimer son compte ou se désinscrire ?

© Unsplash

Les raisons qui peuvent mener à la suppression de son compte Facebook sont multiples. Vous avez peut-être trouvé mieux ailleurs ? Ou vous ne souhaitez plus que votre vie soit « étalée » sur le Web ?

Que vous soyez préoccupé par votre confidentialité en ligne ou que vous souhaitiez simplement vous déconnecter des réseaux sociaux, il existe deux façons de vous débarrasser d’un compte Facebook. Vous pouvez désactiver temporairement votre compte ou choisir de le supprimer définitivement.

Voici donc un mode d’emploi 100 % complet pour quitter le service de Mark Zuckerberg une bonne fois pour toutes. Vous y apprendrez comment sauvegarder et télécharger toutes vos données Facebook et comment désactiver ou supprimer votre compte, comment le réactiver, etc.

Quelle est la différence entre supprimer et désactiver un compte Facebook ?

La plus grande différence entre désactiver et supprimer un compte Facebook est que la désactivation de votre compte Facebook vous donne la possibilité de revenir quand vous le souhaitez, tandis que la suppression de votre compte est une action permanente. Si vous le désactivez, votre compte Messenger restera actif, sauf si vous le désactivez à partir de l’app Messenger.

Comment sauvegarder ses données Facebook avant de claquer la porte ?

Avant de supprimer définitivement et irréversiblement votre compte, Facebook vous propose de créer une sauvegarde de l’ensemble de vos données stockées sur leurs serveurs. Une archive des photos, vidéos, publications ou encore messages que vous pourrez consulter à loisir une fois débarrassé de votre profil virtuel.

Sur un PC ou un Mac, cliquez sur votre compte , en haut à droite de Facebook (la petite flèche vers le bas).

, en haut à droite de Facebook (la petite flèche vers le bas). Sélectionnez Paramètres et confidentialité , puis cliquez sur Paramètres .

, puis cliquez sur . Dans la colonne de gauche, cliquez sur Vos informations Facebook .

. À côté de Télécharger vos informations, cliquez sur Voir.

Vous devez sélectionner trois options : le format de votre demande de téléchargement, la qualité des photos , des vidéos et des autres types de contenu multimédia, ainsi qu’une plage de dates spécifique propre à vos informations. Ici, nous vous conseillons de mettre simplement HTML , Élevée et Tout le temps . Il est obligatoire de mettre une période sans quoi le bouton de téléchargement sera grisé.

de téléchargement, , des vidéos et des autres types de contenu multimédia, ainsi qu’une propre à vos informations. Ici, nous vous conseillons de mettre simplement , et . Il est obligatoire de mettre une période sans quoi le bouton de téléchargement sera grisé. Pour ajouter ou supprimer des catégories de données (messages, publications, stories, sondages, etc.), dans votre demande, cochez ou décochez les cases situées à droite. Nous vous conseillons ici de tout laisser coché.

Cliquez sur Demander un téléchargement, tout en bas à gauche.

Une fois la demande de téléchargement effectuée, elle apparaîtra avec le statut En attente dans la section Copies disponibles de l’outil Télécharger vos informations.

Plusieurs jours peuvent être nécessaires pour que Facebook prépare votre demande de téléchargement, mais le réseau social devrait normalement vous envoyer un mail dès que vos fichiers sont disponibles. Une fois le mail reçu vous pourrez revenir sur cette page et cliquer sur Télécharger dans la rubrique Fichiers disponibles.

Comment supprimer définitivement son compte Facebook ?

Vos données Facebook sont bien au chaud, téléchargées sur votre ordinateur ? Bonne nouvelle puisque vous êtes fin prêt à quitter le navire. Retroussez vos manches puisqu’il va falloir entrer dans les entrailles du site pour arriver à supprimer votre profil à tout jamais.

Connectez-vous à Facebook sur votre navigateur, sur un PC ou un Mac.

Cliquez sur votre compte en haut à droite (la flèche vers le bas).

en haut à droite (la flèche vers le bas). Sélectionnez Paramètres et confidentialité dans le menu déroulant puis allez dans Paramètres.

À gauche, cliquez sur Vos informations Facebook puis sélectionnez Désactivation et suppression à droite.

Cochez Supprimer le compte puis cliquez sur Poursuivre la suppression du compte en bleu.

Ici, Facebook vous proposera de ne désactiver que Messenger et s’assurera que vous avez bien téléchargé vos données avant de partir. Confirmez ensuite en cliquant sur Supprimer le compte.

Laissez-vous ensuite guider dans les dernières étapes. Pour rappel, le processus peut prendre jusqu’à 90 jours, alors soyez patients.

De la même manière, sachez que Facebook se donne le droit de conserver vos données si nécessaire, selon leurs CGV : « […] il est possible que des copies de vos informations se trouvent toujours dans le système de sauvegarde qui nous permet de récupérer vos données en cas de catastrophe, d’erreur logicielle ou d’autre évènement entraînant une perte de données. De plus, dans certains cas, nous sommes susceptibles de conserver vos données pour des questions d’ordre juridique, d’infraction à nos conditions générales ou de prévention des risques. »

Que se passe-t-il lorsque vous supprimez définitivement votre compte Facebook ?

La suppression d’un compte Facebook est gravée dans le marbre. Vous ne pourrez pas récupérer l’accès une fois le compte supprimé et tout ce qui est associé à l’utilisateur sera définitivement supprimé. Pour cette raison, Facebook retarde la suppression de quelques jours après la demande, au cas où vous changeriez d’avis. Cela peut prendre de 30 à 90 jours après la suppression de votre compte pour que toutes vos données stockées dans les systèmes de sauvegarde de Facebook soient complètement supprimées.

Ainsi, voici ce qu’il se passe si vous supprimez votre compte Facebook :

Vous ne pourrez plus réactiver votre compte (vous devrez en créer un autre si besoin).

Tous les éléments que vous avez publiés seront définitivement supprimés et vous ne pourrez pas les récupérer, à moins de les avoir sauvegardés (voir ci-dessous).

Vous ne pourrez plus utiliser Facebook Messenger.

Facebook Login sera inutilisable pour les applications auxquelles vous vous vous étiez inscrites avec votre compte, comme Spotify ou Pinterest. Il faudra donc vous y reconnecter.

Vos informations Oculus si vous utilisez les casques de VR du groupe seront supprimées.

Les Pages gérées uniquement par vous seront également supprimées, pensez à donner à quelqu’un d’autre le contrôle total de votre ou de vos Pages avant de partir.

Toutefois, et selon les CGV de Facebook, certaines informations, comme les messages que vous avez envoyés à vos amis, peuvent rester visibles pour ces derniers une fois votre compte supprimé. Des copies de ces messages sont stockées dans la messagerie de vos amis.

Comment annuler la suppression d’un compte Facebook ?

Vous venez de supprimer votre compte Facebook, mais Mark Zuckerberg vous fait de l’œil ? Sachez que vous pouvez annuler la suppression de votre compte, si et seulement si vous avez lancé le processus il y a moins de 30 jours. Passé ce délai, votre compte et toutes vos informations seront définitivement supprimés, et vous ne pourrez plus les récupérer.

Pour annuler la suppression de votre compte Facebook :

Connectez-vous à votre compte Facebook dans les 30 jours suivant le lancement du processus de suppression de votre compte.

Cliquez sur Annuler la suppression.

Comment désactiver son compte Facebook sans le supprimer ?

Vous en avez assez de Facebook, mais n’êtes pas prêt à tirer un trait ? La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez désactiver temporairement votre compte et choisir de le rétablir quand vous le souhaitez.

Pour désactiver votre compte Facebook :

Comme pour supprimer votre compte, allez dans votre profil (petite flèche vers le bas en haut à droite) > Paramètres > Paramètres et confidentialité > Vos informations Facebook > Désactivation et suppression.

Sauf qu’ici, cliquez sur Désactiver le compte puis sur Poursuivre la désactivation du compte.

Ici, Facebook va vous demander une raison à la désactivation de votre compte. Des dizaines d’options sont disponibles, à vous de cocher celle qui convient. Facebook vous proposera des alternatives à chaque fois. Cliquez enfin sur Désactiver puis sur Désactiver Facebook.

Que se passe-t-il lorsque vous désactivez Facebook ?

Lorsque vous désactivez votre compte Facebook, vos publications, photos, listes d’amis et informations « à propos » sont masquées et les autres personnes ne peuvent plus rechercher votre compte. Cependant, certaines informations, telles que les messages que vous avez envoyés, restent visibles. Facebook enregistre toutes vos informations (amis, publications, photos, centres d’intérêt) au cas où vous choisiriez de revenir à l’avenir.

Voici ce qu’il se passe si vous désactivez Facebook :

Personne d’autre que vous ne peut voir votre profil.

Certaines informations, comme les messages que vous avez envoyés à vos amis, peuvent rester visibles et vos amis peuvent toujours voir votre nom dans leur liste.

Certaines informations, comme les messages que vous avez envoyés à vos amis, peuvent rester visibles et vos amis peuvent toujours voir votre nom dans leur liste. Les administrateurs de groupe pourront encore voir vos publications et vos commentaires, ainsi que votre nom.

Vous ne pourrez plus utiliser votre compte Facebook pour accéder aux Produits Oculus ou à vos informations Oculus.

Enfin, les Pages gérées uniquement par vous seront également désactivées. Si votre Page est désactivée, les autres ne peuvent pas voir votre Page, ni la trouver s’ils la recherchent. Alors pensez à donner à quelqu’un le contrôle de votre page avant de désactiver votre compte.

Comment réactiver mon compte Facebook si je l’ai désactivé ?

Si vous souhaitez revenir sur Facebook après avoir désactivé votre compte, pas d’inquiétudes puisque vous pouvez le réactiver à tout moment. Bien évidemment, rien de plus simple : il suffit de vous connecter de nouveau à votre compte, que ce soit sur Facebook ou avec Facebook Login ailleurs. N’oubliez pas que, pour terminer la réactivation, vous devez avoir accès à l’adresse e-mail ou au numéro de mobile que vous utilisez pour vous connecter.